Hospital Simón Bolívar estrena neuronavegador para cirugías cerebrales seguras

El innovador equipo permite intervenciones neuroquirúrgicas con precisión milimétrica, menor riesgo y recuperación más rápida para los pacientes.

Redacción Bogotá
08 de octubre de 2025 - 09:40 p. m.
Hospital Simón Bolívar, en la localidad de Usaquén.
Foto: Archivo Particular
En un avance significativo para la medicina en Colombia, el Hospital Simón Bolívar anunció la adquisición de un neuronavegador de última generación, equipo de alta tecnología que mejora la precisión y seguridad en procedimientos complejos y riesgosos como cirugías cerebrales y de columna vertebral.

El dispositivo, que ya está operativo en el área de neurocirugía del hospital, permite a los especialistas navegar el cerebro en tiempo real con visualización 3D, lo que reduce riesgos como sangrados, incisiones extensas o afectación de áreas críticas del sistema nervioso, como el lenguaje o el movimiento.

Cirugías cerebrales más precisas y con mejores resultados

El neuronavegador está diseñado para localizar con exactitud tumores cerebrales, abscesos, malformaciones arteriovenosas y otras lesiones complejas del sistema nervioso central. Esta tecnología permite realizar intervenciones menos invasivas, con tiempos quirúrgicos más cortos y una recuperación postoperatoria más rápida.

“Este tipo de tecnología minimiza errores y reduce las secuelas. Podemos intervenir con más seguridad y eficacia, disminuyendo sangrado e incisiones innecesarias”, explicó el neurocirujano Juan Pablo Leal, de la Subred Norte.

Además de su impacto en la atención médica, el nuevo neuronavegador también servirá como herramienta clave en la formación de futuros especialistas, gracias a los convenios de docencia-servicio con universidades, lo que permitirá a estudiantes de neurocirugía entrenarse con tecnología de punta.

Con esta adquisición, el Hospital Simón Bolívar se posiciona como centro de referencia en neurocirugía de alta complejidad a nivel regional.

“Contamos con un equipo médico altamente especializado. Este nuevo neuronavegador fortalece nuestra capacidad de brindar una atención más oportuna, precisa y segura”, destacó Victoria Eugenia Martínez Puello, gerente de la Subred Norte.

La apuesta por tecnología biomédica de última generación busca, además de expandir el conocimiento científico y potenciar la neurocirugía en la ciudad, contribuir a lidiar con diagnósticos complejos de una manera más asequible e igualitaria

