Hoy empieza operación nueva ruta de TransMilenio que promete beneficiar a usuarios de Soacha

TransMilenio anunció un paquete de cambios diseñado para responder a solicitudes directas de los usuarios y mejorar la operación durante el presente mes de diciembre, la temporada de mayor demanda que enfrenta el sistema en el año. Las medidas incluyen una nueva ruta, ajustes en trazados, aumento de capacidad y mejoras en la frecuencia de algunos servicios.

Nueva ruta que beneficia a los usuarios del municipio de Soacha

La novedad principal es la ruta EG48 (San Mateo–CAD), que empieza operaciones este martes 9 de diciembre para reforzar la conexión entre Soacha con los tramos sur y central de la Avenida NQS.

Así las cosas, el servicio funcionará como E48 de 4:00 a. m. a 9:00 a. m. y como G48 de 4:00 p. m. a 10:00 p. m., y se estima que beneficie a unos 140.000 usuarios. La ruta conecta estaciones clave como San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa, Bosa, Sevillana, Venecia, General Santander, Santa Isabel, Ricaurte y finaliza en CAD.

Servicios BJ74, que conecta el centro con el norte, renueva su trazado

TransMilenio también confirmó que el servicio BJ74 tendrá cambos importantes en su operaión. Su nuevo trazado, señala TM, permitirá viajes más rápidos entre la troncal Norte y el centro, reduciendo la congestión en la Caracas entre calles 13 y 26.

“En su nueva operación, el servicio iniciará y finalizará en la estación Universidades, como B74 en sentido norte–sur y como J74 en sentido contrario. Ahora, en sentido J74,el servicio girará de la Caracas hacia la Calle 26 mediante el intercambiador, accediendo de forma directa a la estación Universidades; y en ese sentido, el servicio B74 circulará también por la Calle 26 para reincorporarse a la troncal Caraca", señala Transmilenio.

Ruta BF28 también tendrá cambios

Otro ajuste clave es el aumento de capacidad del servicio BF28. Desde el 6 de diciembre, el servicio pasó de operar con buses articulados a biarticulados, incrementando su capacidad en 10 % para el B28 y 6 % para el F28. Esta decisión busca aliviar la congestión en la troncal Américas y mejorar la regularidad en hora pico.

Las rutas Ruta Fácil 1 y AF61 también recibieron cambios: migraron de buses biarticulados a articulados para aumentar la frecuencia. AF61 reducirá su intervalo a unos 2 minutos desde el 9 de diciembre y Ruta Fácil 1 a cerca de 5 minutos desde el 6 de diciembre. En total, se estima que estas mejoras beneficiarán a unas 21.000 personas.

