Humberto “Papo” Amín presidirá el Concejo de Bogotá en 2026: así quedó la mesa directiva

El Concejo de Bogotá confirmó este martes la conformación de la nueva esa directiva para el periodo 2026: Humberto “Papo” Amín, del Centro Democrático, asumirá la presidencia; Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, será la primera vicepresidente, y Darío Fernando Cepeda, del Partido Liberal, ocupará la segunda vicepresidencia. La nueva mesa directiva estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Amín fue elegido presidente con 33 votos a favor y 7 en blanco. Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, ha trabajado en entidades como el Congreso de la República, la Contraloría General de la República, la Auditoría General, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Puertos y Transportes, entre otras.

Durante su periodo como concejal 2020-2023, lideró la Subcomisión de Vigilancia y Control a la Inseguridad en Bogotá, promovió debates de control político sobre movilidad, seguridad, problemáticas del relleno Doña Juana y bandas criminales, entre otros. Es autor de 10 Acuerdos de Ciudad, coautor de más de 25 y presentó más de 10 proyectos de acuerdo.

“Recibo esta responsabilidad con humildad y sentido de deber, consciente de que el honor de presidir esta corporación implica servir, escuchar y actuar siempre pensando en el bienestar de los bogotanos”, afirmó Amín.

“Mi compromiso es que cada decisión de esta Mesa Directiva se tome con transparencia, imparcialidad y responsabilidad, y que el control político se ejerza con rigurosidad, sin sesgos ni intereses particulares”, añadió.

Los directivos electos sucederán a los concejales Samir José Abisambra Vesga en la Presidencia; a Oscar Bastidas Jacanimojoy en la Primera Vicepresidencia; y a Juan David Quintero en la Segunda Vicepresidencia.

