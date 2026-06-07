Hurto a viviendas en Bogotá subió 6,4 % este año, mientras las capturas cayeron 22,8 %

Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Bosa son las localidades con más reportes de hurto a vivienda en 2026. Foto: Archivo El Espectador

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La seguridad dentro de los hogares bogotanos vuelve a encender las alarmas. Mientras los casos de hurto a residencias registran un aumento en lo corrido de 2026, las capturas por este delito muestran una tendencia contraria, según cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) divulgadas por la concejal Diana Diago.

De acuerdo con los datos, entre enero y la fecha se han reportado 2.252 casos de hurto a viviendas en Bogotá, frente a los 2.117 registrados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento del 6,4 %.

Sin embargo, las estadísticas también muestran una reducción en las capturas relacionadas con este delito. Mientras en 2025 se contabilizaban 57 capturas por hurto a residencias, este año la cifra llega a 44, lo que equivale a una disminución del 22,8 %.

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Para la concejal Diago, los números evidencian dificultades en la estrategia de seguridad de la ciudad.

“Resulta preocupante que mientras aumentan los hurtos a viviendas disminuyan las capturas de los responsables. Las cifras muestran una realidad que afecta directamente la tranquilidad de miles de familias bogotanas”, señaló la cabildante.

Las cifras también permiten identificar cuáles son las localidades más afectadas por este delito. Suba encabeza la lista con 176 casos reportados, seguida de Engativá con 154, Kennedy con 131, Usaquén con 124 y Bosa con 77.

Los datos reflejan que el hurto a residencias continúa concentrándose en algunas de las zonas más pobladas de la capital, donde los habitantes siguen reportando afectaciones relacionadas con la seguridad de sus viviendas.

La concejal anunció que solicitará explicaciones sobre las acciones que adelantan la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad frente al aumento de este delito y la disminución de las capturas.

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