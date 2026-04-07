IA para detectar patrones de salud mental: el experimento español al que se sumó Bogotá

La implementación del proyecto comenzó el 1 de abril de 2026, en paralelo con Santiago de Chile, como parte de su expansión en América Latina. Foto: El Espectador

Un “like”. Un comentario. Un post. Una imagen en el “feed”. A distancia, son simples acciones, comandos básicos que usamos a diario para interactuar en redes sociales. Pero detrás de cada interacción que concedemos en la web, estamos proyectando quienes somos, al menos, en el ecosistema digital. Y eso que proyectamos al aire, en tiempo real, a los ojos de expertos, puede dar señales de cómo está nuestra salud mental. Un análisis más detallado, que cruce datos de post, estados publicados, podría incluso dar cuenta de si una persona presenta...