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IA para detectar patrones de salud mental: el experimento español al que se sumó Bogotá

Por quinto año consecutivo Bogotá registra un aumento sostenido en reportes de “ideación suicida” e intentos. Ante el panorama, valiéndose de la Inteligencia Artificial, la ciudad implementará el programa español STOP, que ya ha dado resultados en Chile, Panamá y Perú.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
07 de abril de 2026 - 05:08 p. m.
La implementación del proyecto comenzó el 1 de abril de 2026, en paralelo con Santiago de Chile, como parte de su expansión en América Latina.
La implementación del proyecto comenzó el 1 de abril de 2026, en paralelo con Santiago de Chile, como parte de su expansión en América Latina.
Foto: El Espectador

Un “like”. Un comentario. Un post. Una imagen en el “feed”. A distancia, son simples acciones, comandos básicos que usamos a diario para interactuar en redes sociales. Pero detrás de cada interacción que concedemos en la web, estamos proyectando quienes somos, al menos, en el ecosistema digital. Y eso que proyectamos al aire, en tiempo real, a los ojos de expertos, puede dar señales de cómo está nuestra salud mental. Un análisis más detallado, que cruce datos de post, estados publicados, podría incluso dar cuenta de si una persona presenta...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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