IDU asegura que garantiza seguridad en los predios adquiridos para el metro

Saqueos a las edificaciones desocupadas e inseguridad es lo que han denunciado los habitantes de los barrios Milenta, El Tejar y la Alquería, en la localidad de Puente Aranda, en los predios que ya fueron entregados al Distrito para la construcción del metro y la troncal de Transmilenio sobre la avenida 68, por lo que la semana pasada se manifestaron exigiendo al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y a la empresa Metro garantías para volver a vivir en tranquilidad.

A esto, se suma la denuncia de los concejales Martín Rivera (Alianza Verde) y Manuel Sarmiento (Dignidad), quienes denuncian que los predios desocupados están utilizados por personas que ingresaron ilegalmente a las viviendas en pie. “La comunidad viene denunciando que a lo largo de las últimas dos semanas grupos de delincuentes han intentado ingresar a sus casas para saquearlas, aprovechando los inmuebles que han sido abandonados en el sector, sin que las autoridades de Policía hayan reaccionado de manera oportuna para proteger los derechos de la ciudadanía”.

En respuesta, el IDU informó que ya se vienen realizando acciones de mitigación, para garantizar la protección de los bienes, así como asociaciones con autoridades locales y distritales para garantizar el bienestar de los habitantes.

Además, indicaron que en los barrios señalados, se tiene un contrato de 10 turnos de 24 horas y 16 turnos de 12 horas. Aunque esta vigilancia está enfocada únicamente en los predios adquiridos por el Distrito,” los que todavía no han sido adquiridos no pueden ser objeto de esta acción de vigilancia. Esto no significa que dejen de adelantarse acciones de alerta o cooperación en materia de seguridad”, informaron en comunicado.

En cuanto a los predios adquiridos en la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali, el IDU señaló que tienen designados cuatro turnos de vigilancia de 24 horas y uno de 12 horas, así como hay cinco corredores permanentes de vigilancia móvil que se articulan con la Policía Nacional en los sectores de Milenta, Patio Bonito y Primavera.

La entidad distrital indicó que sobre la avenida 68 se han recibido 30 predios de los cuales 17 siguen en pie con vigilancia, mientras que sobre la avenida Ciudad de Cali, en los barrios de Patio Bonito y Primavera, se han recibido 242 viviendas, de las que siguen en pie 87.

Finalmente, el IDU indicó que el proceso de demolición de los predios adquiridos en Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali avanza en los trámites de legalización de la interventoría.

Pese a ello, ante las denuncias de la ciudadanía, el Concejo citó a una asamblea virtual para el próximo lunes 12 de julio en donde espera la asistencia de representantes del IDU, Transmilenio, Personería Distrital, Secretaría de Seguridad y Alcaldía local de Puente Aranda.