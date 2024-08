IDU responde a retrasos y denuncias en construcción de estaciones de Transmilenio

Según la denuncia, el IDU mencionó que entregaría las obras para el 16 de julio, pero a la fecha se ha reportado el 76,57% de la ejecución del contrato. Foto: Diana Diago

El avance de obras en Bogotá es constante epicentro de debate en la capital. Aparte de las megaobras y los más de 480 frentes que hay en la ciudad, la construcción de estaciones de Transmilenio también suscita dudas en el cabildo distrital, donde denuncian retrasos en obras de ampliación de estaciones en Suba y Rafael Uribe Uribe.

Según un informe que rindió Diana Diago (Centro Democrático), obras que deberían haberse entregado a mediados de 2024, enfrentan significativos retrasos y presuntas irregularidades contractuales. Las estaciones señaladas son: La Campiña, Puente Largo, Socorro y Olaya, forman parte del contrato No. 1848 de 2021, destinado a la actualización y ampliación de estas infraestructuras clave para el transporte público de Bogotá.

Este contrato, inicialmente valorado en 25.725 millones de pesos, “ha experimentado dos adiciones que elevaron su costo total a más de 40.000 millones de pesos. A pesar de las prórrogas otorgadas, los plazos establecidos no se han cumplido, y los ciudadanos continúan enfrentando dificultades en sus desplazamientos diarios debido a la falta de avances en las obras”, declaró la concejala.

Los documentos de la concejala aseveran que las estaciones Socorro, Olaya, La Campiña y Puente Largo estaban programadas para ser entregadas en julio de 2024, pero una reciente inspección reveló que las obras apenas han progresado. Como resultado, se firmó una nueva prórroga, la séptima desde el inicio del contrato, lo que retrasará la entrega de las estaciones por al menos seis meses más.

Adicional la los retrasos, la cabildante denunció una presunta irregularidad en las modificaciones contractuales, más exactamente en las adiciones, ya que el valor inicial de estas obras era de $25′725.234.309 y las adiciones fueron por $14′438.298.754 es decir más del 50 % del valor inicial y según la ley 80 de 1993, solo se puede adicionar hasta el 50% del valor del contrato, por eso hizo un llamado a la Contraloría de Bogotá que le ponga la lupa sobre este proceso de contratación.

¿Qué dice el IDU?

El Instituto de Desarrollo Urbano le indicó a El Espectador que el contrato de ampliación de estaciones de Transmilenio Grupo 4 tiene como alcance la ampliación de ocho (8) estaciones: Socorro; Estación Olaya; Nariño; Ricaurte; CAD; Universidad Nacional; Puente Largo; Campiña.

Las estaciones CAD, Nariño, Universidad Nacional y Ricaurte, a la fecha, se encuentran terminadas en un 100 % y en operación al servicio de la comunidad, lo anterior evidencia un cumplimiento actual del 50 % de la meta física del contrato.

La fecha que señala la concejala de entrega de las restantes estaciones, 16 de julio, correspondía a la fecha de terminación del contrato conforme a la prórroga suscrita el 27 de diciembre de 2023, sin embargo, con respecto a las estaciones Socorro, Olaya, Puente Largo y Campiña, se debe prorrogar el contrato debido a trámites con terceros como son la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría de Movilidad de acuerdo con la información entregada por el contratista de obra y avalada por la interventoría.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha venido realizando las respectivas gestiones interinstitucionales para coordinar las actividades, continuar avanzando con la ejecución de la obra y entregar lo antes posible la totalidad de las estaciones.

En relación con supuestas irregularidades derivadas de adiciones que superan el 50 % del valor inicial del contrato, se indica que las adiciones realizadas son correspondientes a la inclusión de costos asociados a ítems no previstos, actividades ambientales, seguridad y salud en el trabajo y Plan de Manejo de Tránsito, y no superan el 3.4 % del valor inicial del contrato, porcentaje que en ningún caso supera el límite establecido en la Ley; precisando, que conforme lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, conceptos tales com: mayores cantidades de obra y ajustes por cambio de vigencia en contratos de obra suscritos a precios unitarios, no implican modificación alguna al objeto contractual ni computan al 50 % previsto en materia de adiciones.

