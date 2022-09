IDU responde por obra de contención que se desplomó en la calle 127 con Boyacá. Foto: Twitter: @DIGARE

En videos compartidos en redes sociales durante el fin de semana quedó registrado el momento en el que se derrumbó parte del muro de contención que se estaba construyendo en la intersección de la calle 127 con avenida Boyacá.

En apenas 45 segundos se aprecia como se desprende la construcción que buscaba contener precisamente el deslizamiento de tierra y rocas de la montaña. Recordemos que se pretende realizar la construcción de dos puentes vehiculares que permitan la conexión con la avenida El Rincón en este punto.

Este incidente generó temor en los habitantes del sector, quienes cuestionan la calidad de los materiales que se están utilizando y la efectividad que tendrá esta intervención en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Justamente por ello, Diego Sánchez Fonseca, director del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, compartió un parte de tranquilidad, afirmando que se están evaluando los daños:

“El viernes en horas de la tarde se presentó una falla en este talud que se construyó para ejecutar la intersección a desnivel en la 127 con avenida Boyacá, que hace parte también de la prolongación de la avenida El Rincón. Tras presentarse la falla de manera inmediata le solicitamos al contratista comenzar ser una instrumentación y un monitoreo de todo el sector de toda la montaña”, afirmó el funcionario en entrevista con Noticias Bogotá.

Agregando: “Hasta que no terminemos de hacer el estudio que mandamos a hacer con la interventoría, no podemos afirmar si tendremos que rediseñar o volver a construir todo. Sin embargo, la obra tiene otros frentes, de manera que no se va a retrasar, sino que avanzaremos en la construcción de los puentes rectos o la continuación de la avenida”.

Es importante mencionar también que en la cima de la montaña hay una torre de alta tensión de la empresa Enel Colombia, infraestructura que en caso de reconocer una inestabilidad elevada del terreno tendrá que ser modificada por seguridad o reubicada.

