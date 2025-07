Impresiones a $33.000: influencer denunció cobros exagerados en El Dorado

Los precios tienen que ser visibles para el consumidor pueda decir dónde y qué comprar. Foto: El Espectador - José Vargas

Los excesos en los cobros de los productos del Aeropuerto El Dorado son casi que frecuentes. Esta vez, la expresentadora de RCN y directora del Podcast ‘Vos Podés’, Tatiana Franko, denunció en las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, los precios excesivos en una papelería.

Con la necesidad de imprimir un contrato que contenía 10 hojas, se acercó a un local comercial para realizar el trámite. Sin embargo, cuando iba a cancelar, se llevó la sorpresa. “Me encuentro con el establecimiento We phone y veo que me cobra 3.000 pesos por la impresión. Esto es absurdo, es una locura. Este es el lugar queda en frente de Avianca. Todo me costó 33 mil pesos, aquí está la factura. Esto está fuera de los precios comerciales”, relató indignada.

Cabe recordar que los precios son responsabilidad de cada establecimiento comercial dentro el aeropuerto El Dorado, en clave de la libre competencia. Eso sí, los precios tienen que ser visibles para el consumidor pueda decir dónde y qué comprar.

De no llegar a hacerlo, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede entrar a sancionar como lo hizo el pasado 13 de junio a los locales Multi Express local 28 y Droguería Colsubsidio, por no suministrar información mínima sobre el precio de los productos comercializados.

La entidad, tras hacer un análisis de las distintas evidencias fotográficas de los establecimientos de comercio ubicados en el aeropuerto, encontró que los productos exhibidos no contaban con etiquetas o carteles adheridos que indicaran su valor, o que los precios se mostraran en alguna estructura de la estantería.

Adicionalmente, en el caso particular de la Droguería Colsubsidio,“en la zona de cajas registradoras de este establecimiento, no se encontraba de forma visible el aviso de cumplimiento relativo a la disponibilidad de vueltas correctas”, resaltó la SIC.

Por las razones expuestas, Licores de Colombia S.A.S. (propietaria del establecimiento Multi Express Local 28) y Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio (propietaria de la Droguería Colsubsidio) recibieron multas de $76.381.824 y $154.103.680, respectivamente.

