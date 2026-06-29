Cambio en el impuesto ICAC en Bogotá: ¿Por qué algunos comerciantes pagarán más este año?

Aunque el Distrito sostiene que la tarifa del Régimen Simple no aumentó, empresarios y especialistas cuestionan el impacto de la redistribución del ICAC sobre la planeación tributaria de algunos negocios. Foto: José Vargas

Imagine que va al restaurante donde por $20.000 siempre le dieron sopa, seco, postre y bebida, pero un día le dicen que esa tarifa ahora solo cubre el plato fuerte. Aunque el precio técnicamente no aumentó, tendrá que sacar dinero de otro lado si quiere seguir almorzando igual. Esta analogía permite explicar cómo la modificación que hizo la Alcaldía al Impuesto de Industria y Comercio Consolidado (ICAC) en Bogotá impactará particularmente a los negocios dedicados al transporte, al expendio de comida o de bebidas. Aunque la tarifa no aumentó,...