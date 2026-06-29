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Cambio en el impuesto ICAC en Bogotá: ¿Por qué algunos comerciantes pagarán más este año?

El cambio que hizo el Distrito al impuesto ICAC técnicamente no sube el porcentaje del impuesto, pero limita los beneficios tributarios por generar empleo y recibir pagos electrónicos. Esto elimina el atractivo del régimen simple.

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Ana Rodríguez Novoa y Alexánder Marín Correa
29 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Aunque el Distrito sostiene que la tarifa del Régimen Simple no aumentó, empresarios y especialistas cuestionan el impacto de la redistribución del ICAC sobre la planeación tributaria de algunos negocios.
Aunque el Distrito sostiene que la tarifa del Régimen Simple no aumentó, empresarios y especialistas cuestionan el impacto de la redistribución del ICAC sobre la planeación tributaria de algunos negocios.
Foto: José Vargas

Imagine que va al restaurante donde por $20.000 siempre le dieron sopa, seco, postre y bebida, pero un día le dicen que esa tarifa ahora solo cubre el plato fuerte. Aunque el precio técnicamente no aumentó, tendrá que sacar dinero de otro lado si quiere seguir almorzando igual. Esta analogía permite explicar cómo la modificación que hizo la Alcaldía al Impuesto de Industria y Comercio Consolidado (ICAC) en Bogotá impactará particularmente a los negocios dedicados al transporte, al expendio de comida o de bebidas. Aunque la tarifa no aumentó,...

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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