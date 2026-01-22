Impuestos en Bogotá 2026: fechas, descuentos y cómo pagar predial y vehículos

Escucha este artículo
Con el inicio del calendario tributario de 2026, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) habilitó las opciones para consultar y pagar los principales impuestos en Bogotá. Recuerde que el cumplimiento oportuno evita intereses, sanciones y procesos de cobro. A continuación, una guía práctica con fechas, modalidades y pasos clave.
Predial 2026: cómo consultar y pagar
Ya está disponible la consulta y el pago del impuesto predial a través del botón Pagos Bogotá, en la página de la Secretaría de Hacienda.
Paso a paso:
- Ingrese al botón Pagos Bogotá (en la parte superior derecha del sitio de la SDH).
- Haga clic en Predial 2026.
- Diligencie los datos solicitados.
- Revise el valor, decida si incluye un aporte voluntario y efectúe el pago.
Aporte voluntario: qué es y cómo funciona
Funciona como una contribución adicional y opcional que puede sumar al momento de pagar sus impuestos.
Claves del aporte voluntario:
- Puede ser hasta el 10 % del valor del impuesto.
- Aplica para predial, vehículos e Industria y Comercio (ICA).
- En 2025 recaudó cerca de COP 1.600 millones con más de 24.000 aportantes:
- Predial: COP 869 millones
- Vehículos: COP706 millones
- ICA: COP 11 millones
¿Busca pagar el predial por cuotas?
Existe el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite diferir el pago en cuatro cuotas iguales y sin intereses. Así puede acceder
Requisito:
- Presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026.
Fechas SPAC predial 2026:
- Primera cuota: 5 de junio
- Segunda cuota: 14 de agosto
- Tercera cuota: 2 de octubre
- Cuarta cuota: 4 de diciembre
Impuesto de vehículos 2026: lo que debe saber
- Las facturas estarán disponibles en Pagos Bogotá desde el 1° de febrero.
- Si necesita pagar antes por un trámite específico, puede declarar y pagar desde la Oficina Virtual.
Sistema de pago por cuotas para vehículos
En 2026, el impuesto de vehículos puede pagarse en dos cuotas sin intereses.
Requisito:
- Presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 12 de junio.
Fechas SPAC vehículos 2026:
- Primera cuota: 3 de julio
- Segunda cuota: 4 de septiembre
Descuentos por pronto pago (10 %)
Predial
- Con descuento (10 %): hasta el 17 de abril de 2026
- Sin descuento (fecha límite): hasta el 10 de julio de 2026
Vehículos
- Con descuento (10 %): hasta el 15 de mayo de 2026
- Sin descuento (fecha límite): hasta el 24 de julio de 2026
