Impuestos en Bogotá 2026: fechas, descuentos y cómo pagar predial y vehículos

Con el inicio del calendario tributario de 2026, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) habilitó las opciones para consultar y pagar los principales impuestos en Bogotá. Recuerde que el cumplimiento oportuno evita intereses, sanciones y procesos de cobro. A continuación, una guía práctica con fechas, modalidades y pasos clave.

Predial 2026: cómo consultar y pagar

Ya está disponible la consulta y el pago del impuesto predial a través del botón Pagos Bogotá, en la página de la Secretaría de Hacienda.

Paso a paso:

Ingrese al botón Pagos Bogotá (en la parte superior derecha del sitio de la SDH).

Haga clic en Predial 2026 .

Diligencie los datos solicitados.

Revise el valor, decida si incluye un aporte voluntario y efectúe el pago.

Aporte voluntario: qué es y cómo funciona

Funciona como una contribución adicional y opcional que puede sumar al momento de pagar sus impuestos.

Claves del aporte voluntario:

Puede ser hasta el 10 % del valor del impuesto.

Aplica para predial, vehículos e Industria y Comercio (ICA) .

En 2025 recaudó cerca de COP 1.600 millones con más de 24.000 aportantes :

Predial: COP 869 millones

Vehículos: COP 706 millones

ICA: COP 11 millones

¿Busca pagar el predial por cuotas?

Existe el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite diferir el pago en cuatro cuotas iguales y sin intereses. Así puede acceder

Requisito:

Presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026.

Fechas SPAC predial 2026:

Primera cuota: 5 de junio

Segunda cuota: 14 de agosto

Tercera cuota: 2 de octubre

Cuarta cuota: 4 de diciembre

Impuesto de vehículos 2026: lo que debe saber

Las facturas estarán disponibles en Pagos Bogotá desde el 1° de febrero .

Si necesita pagar antes por un trámite específico, puede declarar y pagar desde la Oficina Virtual.

Sistema de pago por cuotas para vehículos

En 2026, el impuesto de vehículos puede pagarse en dos cuotas sin intereses.

Requisito:

Presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 12 de junio.

Fechas SPAC vehículos 2026:

Primera cuota: 3 de julio

Segunda cuota: 4 de septiembre

Descuentos por pronto pago (10 %)

Predial

Con descuento (10 %): hasta el 17 de abril de 2026

Sin descuento (fecha límite): hasta el 10 de julio de 2026

Vehículos

Con descuento (10 %): hasta el 15 de mayo de 2026

Sin descuento (fecha límite): hasta el 24 de julio de 2026

