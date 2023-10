Muerte de una menor en incendio de Ciudad Bolívar: familia denuncia manos criminales

La niña de 10 años murió a consecuencia de las llamas que consumieron la vivienda en la que residía con su mamá. Foto: Cortesía

Las calles montañosas del barrio Los Alpes, de la localidad de Ciudad Bolívar, fueron iluminadas anoche con velas que los vecinos llevaban en sus manos mientras marchaban en silencio. Hace 3 días, la comunidad está de luto a causa de la muerte de Melania Sofía Gutiérrez, una pequeña de 10 años que perdió la vida en un incendio que consumió por completo la vivienda en la que vivía con su mamá.

En una modesta vivienda de este sector, Olga Lucia Quiñones criaba a su pequeña hija en compañía de Jenny Correa, la media hermana de Melania. Pero una súbita conflagración durante la madrugada del sábado cambió el destino de esta familia.

Mientras dormía con la pequeña en su habitación, Olga Quiñones percibió un olor a gasolina que la despertó de inmediato, por lo que se levantó de la cama para verificar lo que ocurría. No alcanzó ni a dar dos pasos desde su dormitorio, cuando vio que toda su vivienda estaba rodeada por las llamas. Presa del pánico, la mujer solo pensó en alzar a su hija, aún dormida, y se resguardó con ella en el baño de la vivienda.

En este lugar, madre e hija, quedaron atrapadas a pesar de la rápida reacción de los vecinos, que acudieron rápidamente al lugar con los bomberos para intentar atenuar la conflagración. Al mismo tiempo, mientras la edificación de techo de lata y ladrillos sin pintar colapsaba, Olga intentó abrir la llave del baño para que el agua les ayudará a mitigar el fuego. El intento, sin embargo, fue infructuoso, según cuenta Jenny Correa a El Espectador, ya que el registro de la vivienda se encontraba cerrado.

Cuando la emergencia se controló, y los servicios de emergencia acudieron, Jenny recibió la noticia de que su pequeña hermana había fallecido en el incendio. Su madre, por otro lado, logró sobrevivir y ser trasladada al hospital Simón Bolívar, en donde se encuentra entre la vida y la muerte. Cuenta Correa que los médicos “no dan partes alentadores”, dada la gravedad de las heridas.

La comunidad busca al principal sospechoso

Aunque las autoridades todavía no han establecido las causas del incendio en el que la pequeña falleció y su madre resultó gravemente herida, Jenny tiene una hipótesis: el excompañero sentimental de Olga fue el principal responsable.

Su teoría reposa en la conversación que pudo tener con su madre, antes de que perdiera el conocimiento y fuera ingresada al pabellón de quemados del Simón Bolívar. “Ella me dijo que fue él quien generó el incendio”, contó.

Jenny asegura que días atrás, Olga había decidido terminar su relación sentimental con esta persona, por lo que optó por echarlo de la casa para quedarse con su hija. Luego, el mismo día del incendio, Olga le aseguró a Jenny que vio a este individuo merodeando por la casa y que, incluso, una de las personas que intentó sacarla de la vivienda rompiendo con una pala los ladrillos de la casa, vio a este individuo huyendo del lugar. Lamentablemente, esta persona no pudo sacar a Olga rápido, debido a la contextura gruesa de la mujer.

“Los vecinos saben que él fue, y lo están buscando porque intentan hacer justicia por su propia cuenta. La última vez que lo vieron fue aquí, en el barrio, cerca al caño, pero él siempre se esconde”, apostilló Correa.

Para apoyar a Jenny en todo lo concerniente al sepelio de Melania, y de la búsqueda de justicia, Brayan Juez, el medio hermano de la menor, y sobrino político de Correa, llegó a Bogotá en las últimas horas.

Juez le contó a El Espectador, que apenas se enteró de lo ocurrido, pidió permiso en su trabajo como conductor de bus intermunicipal, para dirigirse a la ciudad. “Jenny me contó todo y yo no puedo con este dolor. Voy a viajar a Bogotá a apoyarla, porque ella me dice que él es el responsable de matar a la niña, una niña que tenía el mundo y todo para salir adelante”, declaró Brayan, en medio del luto que le produjo la muerte de su pequeña hermana.

Ambos familiares ya adelantaron las respectivas denuncias, ante la Fiscalía y la Dijin, y esperan pronta acción de las autoridades para esclarecer la participación del presunto responsable del incendio.

