Incendio forestal en humedal Jaboque moviliza a bomberos de Bogotá y Cota

Bomberos de Bogotá y Cota trabajan para controlar el incendio forestal registrado en el humedal Jaboque, con apoyo de drones y la Defensa Civil. Foto: Bomberos Bogotá

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Un incendio forestal se registra en la tarde de este jueves en el humedal Jaboque, en el occidente de Bogotá, donde varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos trabajan para controlar la emergencia.

En la atención del incidente participan bomberos de las estaciones Garcés Navas, Ferias y Kennedy, quienes cuentan con el apoyo de Bomberos Cota para contener las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otras zonas del ecosistema.

Como parte de la estrategia operativa, el Equipo de Aeronaves No Tripuladas del Cuerpo Oficial de Bomberos realiza sobrevuelos con drones para monitorear el comportamiento del incendio y orientar las labores de extinción desde tierra.

Además, las autoridades activaron el apoyo de la Defensa Civil para reforzar la atención de la emergencia.

Para controlar el incendio fueron desplegados dos carrotanques, dos máquinas extintoras y una camioneta con personal especializado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni han precisado el área del humedal que ha resultado afectada por las llamas. Las labores de control continúan en el lugar.

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