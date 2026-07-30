Publicidad

Home

Bogotá

Incendio forestal en humedal Jaboque moviliza a bomberos de Bogotá y Cota

La emergencia es atendida por unidades de tres estaciones de Bomberos Bogotá, con apoyo de Bomberos Cota, la Defensa Civil y drones para evaluar la propagación del fuego. Ya se controló una parte de la conflagración.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
30 de julio de 2026 - 07:56 p. m.
Bomberos de Bogotá y Cota trabajan para controlar el incendio forestal registrado en el humedal Jaboque, con apoyo de drones y la Defensa Civil.
Bomberos de Bogotá y Cota trabajan para controlar el incendio forestal registrado en el humedal Jaboque, con apoyo de drones y la Defensa Civil.
Foto: Bomberos Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un incendio forestal se registra en la tarde de este jueves en el humedal Jaboque, en el occidente de Bogotá, donde varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos trabajan para controlar la emergencia.

En la atención del incidente participan bomberos de las estaciones Garcés Navas, Ferias y Kennedy, quienes cuentan con el apoyo de Bomberos Cota para contener las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otras zonas del ecosistema.

Como parte de la estrategia operativa, el Equipo de Aeronaves No Tripuladas del Cuerpo Oficial de Bomberos realiza sobrevuelos con drones para monitorear el comportamiento del incendio y orientar las labores de extinción desde tierra.

Además, las autoridades activaron el apoyo de la Defensa Civil para reforzar la atención de la emergencia.

Para controlar el incendio fueron desplegados dos carrotanques, dos máquinas extintoras y una camioneta con personal especializado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni han precisado el área del humedal que ha resultado afectada por las llamas. Las labores de control continúan en el lugar.

Lea más: ¿Obras listas o promesas? Los proyectos que el Gobierno Nacional deja para Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Bogota

Cundinamarca

Incendio forestal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.