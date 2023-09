Indecisos lideran intención de voto en Bogotá, según nueva encuesta

Tres de los sondeos electorales sobre los candidatos a la Alcaldía, realizados a día de hoy, marcan una tendencia clara hacia Carlos Fernando Galán como el favorito para ganar las elecciones. Solo en una de ellas, hecha en junio por Invamer, figuró Juan Daniel Oviedo por encima del candidato del Nuevo Liberalismo. En dichas encuestas, a su vez, Gustavo Bolívar aparece como el candidato, ubicado en segundo lugar, que disputaría la Alcaldía en una eventual segunda vuelta.

Este panorama parecía inalterado hasta la aparición de una nueva encuesta ejecutada por la consultora Tecnología y Servicios Electorales (TYSE). Los resultados del sondeo, publicados en las últimas horas, arrojaron algunos datos interesantes que distan de los publicados anteriormente.

Si bien, la firma no goza de la misma reputación de Invamer y Guarumo, las otras dos consultoras que ya efectuaron este tipo de encuestas, la muestra de sus encuestados es realmente significativa: 4.259 entrevistados, según la ficha técnica. Sobre este aspecto, el profesor experto comunicación política, Carlos Arias, le manifestó a El Espectador sus dudas respecto a la confiabilidad de la encuesta. Lo anterior, dice él, debido a que las opiniones fueron recolectadas a través de llamada telefónica.

Este método, dice el experto, “tiene un nivel de tolerancia menor que las encuestas hechas personalmente. Esto hace que las encuestas telefónicas se hagan más rápido y eso hace que, en muchos casos, las preguntas sufran un sesgo que las permita agilizar”.

Al margen de lo anterior, uno de los datos más relevantes de la encuesta, residen en la indecisión de los bogotanos respecto a los candidatos. De acuerdo con el sondeo, 36 % de los votantes aún está indeciso respecto a cuál de las opciones votar el próximo 29 de octubre. De hecho, esta porción de electores encabeza la intención de voto en la encuesta.

En segundo lugar, tras la masa de indecisos, aparece liderando por primera vez Gustavo Bolívar, quien sería el próximo alcalde de la ciudad, según los resultados del sondeo. El candidato del Pacto Histórico presenta el 15 % de la intención de voto.

Detrás de Bolívar figura Juan Daniel Oviedo, con el 12 % y, en tercer lugar, Carlos Fernando Galán, con el 11%. En ese orden de ideas, los resultados de esta encuesta muestran variaciones en la posición de los candidatos, pero no en las tres figuras políticas que vienen liderando los otros sondeos. Otro punto importante de esta encuesta, es la resistencia que sigue generando Gustavo Bolívar en el electorado capitalino, a pesar de liderar la intención de voto, ya que el 26% de los entrevistados afirmó que jamás votaría por él.

En los indecisos está la clave para ganar las elecciones

Respecto a las variables presentes en los votantes indecisos, la encuesta mostró que el 48 % de ellos están ubicados en el rango de edad entre los 18 y 24 años. En cuanto a su condición socioeconómica, el 42 % de las personas que no saben por quién votar, se agrupan en los estratos 2 y 3. Las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Usaquén, son la que más votantes indecisos presentan.

Teniendo claro este panorama, El Espectador le preguntó a Juan Carlos Arias que peso podría tener la masa de indecisos en el resultado final. Según él, es mucho. Este tipo de votantes, dice él, es mucho más difícil de rastrear que aquellos clasificados en el voto duro, esto es, las personas que tienen definida su elección dada su afiliación ideológica o de pertenencia a un partido político. Esto hace, “que el voto duro termine siendo determinante, sobre todo en elecciones como la de Bogotá, que se van a segunda vuelta”.

En cuanto a las características observables de los indecisos en este estudio, Arias comenta que los jóvenes figuran aquí no porque no sepan a qué candidato votar, sino porque, sencillamente, este grupo poblacional casi no sale a sufragar. Estas personas, clasificadas como ‘primi votantes’, “necesariamente no son los indecisos que terminan decidiendo la elección”.

