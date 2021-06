Indígenas intentaron derribar estatua de Cristóbal Colón, en Bogotá

Con un video, la Secretaría de Gobierno de Bogotá comunicó que un grupo de comunidades indígenas (del pueblo Misak) intentó derribar la estatua de Cristóbal Colón, la cual se encuentra ubicada en la Avenida El Dorado con Carrera 100.

Un grupo de comunidades indígenas intentaron derribar la estatua de Cristóbal Colón en la Avenida el Dorado con Cra 100.



La Policía debió intervenir para evitar que la tumbaran. pic.twitter.com/48mZmtHTul — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) June 9, 2021

Además, se tiene información de intentos de derribar la imagen del monumento a Isabel la Católica, ubicada a escasos metros de la estatua de Colón.

Las imágenes muestran a cerca de seis personas subidas en el monumento, pero no se las ve empleando herramientas que permitan concluir sus intenciones de derribarla. Aún así, la secretaría detalla que “la Policía tuvo que intervenir para evitar que la tumbaran”.

En entrevista con Blu Radio, uno de los manifestantes Misak argumentó que “este país no es de Cristóbal Colón. No es de un español. Es la tierra de los nativos y por tanto ellos (refiriéndose a las estatuas), no nos representan.

Hay que recordar que, hace un mes, una comunidad de indígenas Misak tumbó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, la cual estaba en frente de la Universidad del Rosario. Días más tarde, en ese mismo lugar, artistas, indígenas y jóvenes se reunieron para poner una estatua de Dilan Cruz, joven que falleció en noviembre de 2019, al recibir el disparo de un agente del Esmad en el marco de las manifestaciones.

En los últimos meses este tipo de noticias se han vuelto frecuentes, y una parte importante del análisis que se hace es que por estas vías (cuestionadas por muchos), los indígenas proponen repensar el discurso histórico en Colombia, es decir, quienes son los protagonistas de la historia, a quiénes se les está otorgando roles de héroes y víctimas y desde qué perspectiva deberían abordarse temas como la “conquista”.