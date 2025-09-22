Indígenas regresarían a Bogotá: ni dos semanas duraron en su territorio

Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Algunos de los indígenas embera, que el pasado 8 de septiembre partieron desde Bogotá a recuperar sus vidas en resguardos de Risaralda y Chocó, no duraron ni dos semanas en sus territorios. Los supuestos riesgos y amenazas de los grupos ilegales los obligaron a desplazarse de nuevo. Así lo narra, desde Pereira, el líder embera Leonival Campo, quien huyó nuevamente del Alto Andagueda (Chocó), sin importar las consecuencias, como la pérdida de las ayudas que les prometió el Gobierno. Esto, para él, pasa a segundo plano cuando la vida sigue en...