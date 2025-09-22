No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Indígenas regresarían a Bogotá: ni dos semanas duraron en su territorio

Desde el territorio, familias que retornaron hace dos semanas a Chocó, denuncian que el miedo los obligó a salir de nuevo. Algunos se dispersaron en ciudades de la región, otros volverían a la capital. ¿Qué pasó?

Juan Camilo Parra
22 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Algunos de los indígenas embera, que el pasado 8 de septiembre partieron desde Bogotá a recuperar sus vidas en resguardos de Risaralda y Chocó, no duraron ni dos semanas en sus territorios. Los supuestos riesgos y amenazas de los grupos ilegales los obligaron a desplazarse de nuevo. Así lo narra, desde Pereira, el líder embera Leonival Campo, quien huyó nuevamente del Alto Andagueda (Chocó), sin importar las consecuencias, como la pérdida de las ayudas que les prometió el Gobierno. Esto, para él, pasa a segundo plano cuando la vida sigue en...

Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
