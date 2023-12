Indignación por fechas para elegir al próximo personero: será del 28 al 30 diciembre

Las concejalas Marisol Gómez Giraldo, del Nuevo Liberalismo, y María Fernanda Rojas, de Alianza Verde, manifestaron su indignación por las fechas en las que se llevará a cabo la inscripción de postulantes a personero o personera de Bogotá.

Rojas manifestó que varias cosas les preocupan de este proceso de elección. “En primer lugar, las inscripciones para quienes están interesados van a ser el 28 de diciembre y van a durar tres días, parece una inocentada, estoy segura de que muchísima gente muy valiosa jamás se va a enterar”, mencionó.

Agrega que, en segundo lugar, “a tres sesiones de que terminemos nuestro rol en este periodo como concejales y concejalas de Bogotá, quieren que dejemos unas reglas de juego para un nuevo Concejo, no me parece lo más transparente y tampoco justo con esos nuevos concejales que ya van a tener que llevar un proceso como lo definieron otros, no es correcto”.

Finalmente, Rojas agregó que “en la elección de la Universidad se dejó un presupuesto muy bajito que no interesó a otras universidades que sí daban reales garantías, así que bueno, hay otros motivos también para tener preocupación por la transparencia de este proceso. Y recordemos, no es que estemos eligiendo cualquier cosa, se trata del cargo de quien deberá defender los derechos ciudadanos, los derechos humanos y la transparencia en esta ciudad”.

Por su parte, Marisol Gómez Giraldo mencionó que el hecho de que durante las fiestas de fin de año sea el concurso, “viola cualquier posibilidad de que mucha gente se entere de la convocatoria y que gente buena pierda la posibilidad de hacer parte del concurso”.

También dijo que no va a ser parte de esa votación en la que sigue viendo “muchas sombras en todo lo que se refiere a la Contraloría y Personería, por eso no voy a votar esa resolución (...) y eso no va a tener ningún efecto, seguramente, pero esos son los precedentes que uno tiene que dejar cuando pasa por una corporación como esta”.

Gómez también se refirió al problema con las universidades, recalcando que una de las razones para que no participen en el proceso es el costo, “lo que aparentemente está pagando el Concejo es poquito, pues bueno, si lo que necesitamos son universidades que den credibilidad, universidades serias, porque entiendo que hubo unos problemas con la Universidad de Pamplona, entonces propongo que se gaste un poquito más de plata en estos procesos en los que los ciudadanos esperan garantías”.

