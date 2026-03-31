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Inequidad ambiental en Bogotá: vivir en el sur duplica el riesgo de morir por la polución

Estudio del Distrito asocia 13.345 muertes a la polución. Expertos advierten desfase de los estándares nacionales frente a los de la OMS.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
01 de abril de 2026 - 12:27 a. m.
Contaminación del aire en Bogotá.
Contaminación del aire en Bogotá.
Foto: El Espectador

El sector de El Mochuelo, en Ciudad Bolívar, despertó el 4 de marzo bajo una bruma espesa que no era la niebla que en ocasiones cubre las faldas de los cerros. Por segunda vez, en menos de un mes, la Corporación Autónoma Regional (CAR) declaró una alerta preventiva por mala calidad del aire. Las estaciones de monitoreo confirmaron lo que los pulmones ya sentían: las concentraciones de material particulado fino (PM 2,5) habían vuelto a romper los techos de seguridad.

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Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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