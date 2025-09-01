No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Caso Valeria Afanador y otros casos que evidencian las amenazas contra la infancia

Tras el caso de Valeria Afanador, se evidencia el complejo panorama para los niños. Bogotá y Cundinamarca encabezan la lista de departamentos con mayores índices de violencia.

Juan Camilo Parra
01 de septiembre de 2025 - 11:30 p. m.
En los primeros seis meses del 2025, 884 menores murieron en situaciones adversas, mayormente, homicidios.
La violencia contra la niñez en Colombia se recrudece cada año. En el primer semestre de 2025 murieron 884 menores, producto de la violencia, accidentes o suicidios, lo que representa un aumento de 5,4 % frente al mismo periodo del año pasado. Las alarmas se encienden al analizar los homicidios: con 313 casos en el país, se reporta un aumento del 20 %. ¿Qué hacer? ¿Cómo entender la problemática?

La frase “perdónanos por no protegerte”, que acompañó el sepelio de Valeria Afanador, de 10 años, no solo aplica para su caso sino para cientos de...

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 53 minutos
Porque asumen que el caso de Valeria fue un hecho de violencia?
  • Juan Camilo Parra Polanco(t2w6o)Hace 24 minutos
    Hola, Diego. Gracia por tu pregunta. No asumimos que fue violencia, presentamos un panorama que es generalizado: accidentes, homicidios e incluso siniestros viales, con el fin de mostrar las amenazas a las que están expuestos. Valeria murió ahogada, signo de otro descuido que asecha a la infancia. El llamado es a la protección.
