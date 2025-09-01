Caso Valeria Afanador y otros casos que evidencian las amenazas contra la infancia

En los primeros seis meses del 2025, 884 menores murieron en situaciones adversas, mayormente, homicidios.
Foto: Cortesía
La violencia contra la niñez en Colombia se recrudece cada año. En el primer semestre de 2025 murieron 884 menores, producto de la violencia, accidentes o suicidios, lo que representa un aumento de 5,4 % frente al mismo periodo del año pasado. Las alarmas se encienden al analizar los homicidios: con 313 casos en el país, se reporta un aumento del 20 %. ¿Qué hacer? ¿Cómo entender la problemática?
La frase “perdónanos por no protegerte”, que acompañó el sepelio de Valeria Afanador, de 10 años, no solo aplica para su caso sino para cientos de...
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más