Influencer denunció a Andrés Carne de Res tras caerle un ladrillo en la cabeza

A través de sus redes sociales, el influencer Josué Rodríguez compartió con sus seguidores detalles del accidente que sufrió recientemente en plena fiesta, mientras se encontraba en el restaurante Andrés Carne de Res.

¿Cómo pasó?

Según lo narró el influencer, el pasado viernes 1 de agosto, decidió salir de fiesta con personas cercanas. Sin embargo, alrededor de la media noche, mientras estaba en la fila para el baño del establecimiento, le cayó en la cabeza un ladrillo de una de las paredes, provocándole una herida.

En el momento, aseguró que, quizás por efectos del alcohol, no sintió dolor alguno, pero la herida sí era de consideración. “Mi cara estaba llena de sangre”, indicó Rodríguez.

Al resaltar la respuesta del establecimiento, el influencer señaló que el guarda de seguridad no lo quería dejar entrar al baño, ni tampoco le brindó ayuda. “Este guardia, en vez de ayudar o entender la situación, era bravo, apurándonos y riéndose sarcásticamente”, dijo.

Si bien señaló que ha pasado grandes momentos en el lugar, no puede comprender cómo las personas que trabajan en el establecimiento no presten ayuda en estos casos. De la mano, se intentó comunicar con el restaurante, a lo cual no obtuvo ninguna respuesta.

Hasta el momento, la cadena de Andrés Carne de Res no se ha pronunciado frente a la denuncia.

