Inicia el primer ciclo de pagos del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá para 2026

El Distrito anunció que ya puso en marcha el primer ciclo de pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de 2026, una de las principales estrategias de transferencias monetarias con las que cuenta la ciudad para atender a la población más vulnerable de las 20 localidades. En este arranque del año, más de un millón de personas recibirán el apoyo económico.

Los beneficiarios corresponden a hogares en pobreza extrema, víctimas del conflicto con pertenencia étnica, niñas y niños de primera infancia, estudiantes, personas mayores, personas con discapacidad y población indígena Emberá que retornó a sus territorios. Según el Distrito, cerca de 950.000 personas hacen parte de los componentes dirigidos a hogares, mientras que más de 150.000 corresponden a los programas enfocados en personas mayores, discapacidad y comunidades étnicas.

Para este primer ciclo del año, la administración distrital destinó más de COP 53.000 millones, en un contexto en el que la ciudad mantiene altos niveles de pobreza e informalidad, especialmente en sectores golpeados por el aumento en el costo de vida y la precariedad laboral.

Pagos escalonados y cierre de ciclos pendientes

Si usted es beneficiario de IMG, lo primero que debe saber es que el inicio de los giros no será simultáneo para todos los inscritos. El Distrito informó que los pagos se realizarán de manera escalonada, principalmente en los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación, debido a ajustes operativos del programa.

De forma paralela, la Secretaría de Integración Social avanza en la finalización de los pagos correspondientes al ciclo 12 de 2025 para hogares en pobreza extrema y personas mayores, con el fin de cerrar el año anterior y garantizar la continuidad de las transferencias durante 2026.

¿Cómo se realizan los pagos?

Como ya es costumbre, las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado se entregan a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, dale! y Bancamía.

En los casos en los que el pago se hace mediante un giro, las personas beneficiarias deben esperar el mensaje de texto de notificación y acercarse a los puntos autorizados de Efecty para retirar el dinero.

En caso de presentar alguna inquietud, las personas beneficiarias pueden comunicarse a través de los canales de atención de la Secretaría Distrital de Integración Social, donde recibirán la información y el acompañamiento correspondientes: por un lado, puede marcar a la línea telefónica 601 380 8330, opción 6; también puede consultar las redes sociales oficiales de Integración Social o las subdirecciones locales, cuyo directorio puede consultar en este enlace.

