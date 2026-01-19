Inicia la construcción de nuevo puente vehicular en el barrio María Paz, ¿cómo será?

Render del puente vehicular. Foto: IDU

A las más de 1.200 obras en Bogotá se suma una que busca aliviar el tráfico en una zona clave del sur de la ciudad: la intersección de la av. Agoberto Mejía (carrera 80) con la diagonal 2, en el sector de Corabastos.

La obra ya comenzó y supera a los COP 62.000 millones. Su construcción será ejecutada por el consorcio PROBOGOTÁ 17, con la interventoría del Consorcio MAB Ingeniería. En cuanto a la entrega, está proyectado para estar finalizado en el segundo semestre del 2027.

Con la construcción de esta estructura, se busca impactar positivamente a 300.000 personas que del área de influencia de barrios como María Paz, El Amparo y Patio Bonito, pero también beneficiará a los vehículos que vienen del oriente, por la avenida Las Américas, hacia el sur de la ciudad, en dirección a Bosa.

¿Cómo será el puente?

Tendrá dos carriles, en sentido oriente-sur, de concreto reforzado, con una longitud de 383,98 m (incluidos los aproches), un gálibo (altura) de 6.45 m y un ancho útil para circulación de 7.40 metros. Con este puente se busca mejorar la movilidad de más de 20.000 vehículos que transitan a diario por esta intersección.

Adicionalmente, IDU afirmó que se construirán 5369,80 m2 de espacio público, 0,207 km de ciclorruta y 0,503 km de retornos. Al finalizar la obra, el sector contará con 65 nuevos árboles, 826,95m2 de zonas verdes, 2967,92m2 de jardinería y dos zonas de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.