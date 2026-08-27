Inicia la contrarreloj para la reforma tributaria de Bogotá

El segundo intento de Reforma Tributaria para Bogotá parece, esta vez, tener salida política en el Concejo. Este miércoles 26 de agosto, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, realizó la presentación de la reforma tributaria, radicada hace tres semanas, y con ello dio el portazo final a 13 concejales y agremiaciones como Fenalco y Cotelco, que habían pedido retirar el texto.