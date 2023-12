Inicia plan de contingencia en la vía al Llano tras fuerte accidente en Quebrada Blanca

Coviandina dio inicio a un plan de evacuación para despejar a los vehículos represados en la vía, tras el grave accidente en el túnel de Quebrada Blanca. Foto: Bomberos de Bogotá

El incendio en el túnel de Quebrada Blanca, jurisdicción Guayabetal, fue controlado. Por seguridad, el sector continúa con cierre vial, mientras los organismos de socorro controlan algunos puntos calientes al interior del túnel y la concesión Coviandina verifica las afectaciones en el mismo. Por ahora, se activó un plan de evacuación de vehículos para despejar los caminos.

De esta manera, Coviandida dio a conocer el Plan de Contingencia Operativa, que consiste en habilitar paso por el puente Militar II, en sentido Bogotá-Villavicencio y viceversa. El plan funciona de acuerdo con horas programadas, ya que este puente solo tiene paso en un sentido. Para el sentido Bogotá-Villavicencio, el paso estará habilitado desde la 1:00 a.m. a 3:00 a.m.; de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; más tarde de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.; y por último, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

En el caso del sentido Villavicencio-Bogotá, funcionará así: 5:00 a.m. a 7:00 a.m.; de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.; más tarde de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.; y por último, de 11:00 p.m. a 1:00 a.m.

“En este momento, en coordinacion con DITRA se inicia evacuación de vehiculos represados antes del siniestro, activándose Bypass por la calzada Villavicencio - Bogota; seguidamente se harán pasos alternos por esta misma calzada con el tráfico represado en Guayabetal.”, indicó el consorcio.

A continuación puede observar los horarios en los que habrá paso en ambos sentidos:

Señor usuario: Tenga en cuenta los horarios definidos en el Plan de Contingencia Operativa - PCO para el tránsito vehicular por el Puente Militar #2 mientras permanece el cierre de los túneles de Quebradablanca, debido al siniestro vial registrado al interior de los mismos. pic.twitter.com/xkOVdwdyV6 — Coviandina (@CoviandinaSAS) December 26, 2023

Según el reporte de las autoridades, el incidente tuvo lugar sobre las 2:48 p.m. en el kilómetro 55 de la vía al Llano. Se trata de un vehículo de carga que llevaba en su interior nafta y tras volcarse, se cubrió en llamas. El accidente también afectó el kilómetro 0 de la salida Bogotá-Villavicencio, el cual también presenta cierre vial, anunciado por la Secretaría de Movilidad, a medida que se toman las medidas de seguridad.

“La Secretaría de Movilidad recomienda los siguientes desvíos: tomar desde el sector Yomasa la Av. Boyacá al Norte, cll 127 o 170 al Oriente y Autonorte al Norte, vía Bogotá - Tunja”, indicó la entidad.

[04:58 p.m.] #AEstaHora continúa cerrada la vía Bogotá - Villavicencio a la altura del kilómetro 0.#GerenciaEnVía regula el tráfico en la zona.



📍Desvíos: tomar desde el sector Yomasa la Av. Boyacá al Norte, cll 127 o 170 al Oriente y Autonorte al Norte, vía Bogotá - Tunja. https://t.co/B50e5s1Kbe pic.twitter.com/sdCwhYHO2B — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 26, 2023

Mientras la movilidad es controlada, el conductor del vehículo de carga es trasladado a Bogotá de una clínica de Villavicencio, con el fin de recibir atención especializada, ya que presentó quemaduras en el 84% de su cuerpo.

