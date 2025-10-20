Insalubridad, maltrato y ríos enfermos: la otra cara de la carne en Bogotá

Operativo de rescate de varios terneros en un matadero clandestino en Suba / Institutito Distrital de Protección y Bienestar Animal Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Los fétidos olores e insalubridad llevaron a que esta semana, vecinos del barrio Socorro, en la localidad de Kennedy, denunciaran que en una bodega del sector, al parecer, se estaban procesando productos derivados de la carne en precarias condiciones de salubridad y asepsia. En efecto, las autoridades confirmaron que en el lugar se estaba elaborando morcilla, plato típico que consiste en rellenar el intestino de un cerdo o una res con una mezcla de arroz y verduras, adobadas con la sangre del animal, proceso que requiere un exigente control...