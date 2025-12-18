Elecciones abiertas: así puede votar en el Consejo Consultivo Distrital LGBT

Quienes deseen participar como votantes en este proceso pueden inscribirse entre el 15 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026. Foto: Secretaria de integración social

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá abrió un nuevo plazo de inscripción para votantes del Consejo Consultivo Distrital LGBT, un espacio de participación que permite a la comunidad LGBTI tener voz directa en la construcción y el seguimiento de las políticas públicas de la ciudad. A través de este proceso, la ciudadanía puede elegir a sus representantes distritales para el periodo 2026–2028 y fortalecer la participación diversa.

Inscripciones abiertas hasta enero

Quienes deseen participar como votantes en este proceso pueden inscribirse entre el 15 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026. La ampliación del plazo busca que más personas de la comunidad LGBTI y de sus distintos sectores sociales puedan sumarse a este ejercicio de participación y representación distrital.

El Consejo Consultivo Distrital LGBT es un espacio de diálogo entre la ciudadanía y la administración de Bogotá, en el que personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y de identidades diversas participan activamente en la construcción, seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas con sus derechos y condiciones de vida en la ciudad.

Un proceso 100 % virtual

La inscripción como votante y la jornada electoral se realizan de manera completamente virtual a través de la plataforma VOTEC, el sistema de votación electrónica del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC).

Las personas interesadas pueden registrarse y participar ingresando a https://votec.participacionbogota.gov.co, una herramienta diseñada para facilitar el acceso, garantizar transparencia y permitir que la ciudadanía ejerza su derecho al voto desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.

Quienes se inscriban como votantes podrán participar en la elección del Consejo Consultivo Distrital LGBT para el periodo 2026–2028, que contará con representación por identidades, enfoques de derechos y universidades, y que funcionará como un espacio de diálogo permanente entre la comunidad y la administración distrital.

¿Por qué importa este Consejo?

El Consejo Consultivo Distrital LGBT es un espacio donde la comunidad LGBTI puede participar de forma directa en las decisiones que afectan su vida en Bogotá. Allí se discuten temas relacionados con derechos, inclusión, acceso a servicios y políticas públicas que impactan a personas con distintas orientaciones sexuales e identidades de género.

Más que un órgano consultivo, el Consejo funciona como un puente entre la ciudadanía y la administración distrital. Permite que las voces de la comunidad sean escuchadas, tenidas en cuenta y representadas en la agenda pública. Para el IDPAC y la Gerencia de Mujer y Género, este proceso fortalece la participación ciudadana y contribuye a construir una ciudad más incluyente, donde la diversidad no solo se reconoce, sino que también tiene un lugar en la toma de decisiones.

Con este proceso, la ciudad busca reafirmar su apuesta por una participación ciudadana más amplia y representativa. La invitación del Distrito es a que más personas de la comunidad LGBTI se inscriban, voten y hagan parte activa de un espacio que busca que sus realidades, necesidades y propuestas tengan voz en la construcción de ciudad durante el periodo 2026–2028.

Lea más:Hotel usado para torturas del Tren de Aragua pasa a extinción de dominio en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.