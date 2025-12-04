Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Percepción de inseguridad en Bogotá sube al 62 %: factores que disparan la alarma

Bogotá Cómo Vamos presentó los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2025. Los desafíos para el otro año los marcan el aumento de la percepción de inseguridad, la desconfianza en las instituciones y la gestión de la movilidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
04 de diciembre de 2025 - 11:45 p. m.
La Secretaría de Turismo entregó varios datos interesantes sobre la capital.
La Secretaría de Turismo entregó varios datos interesantes sobre la capital.
Foto: Juan Camilo Parra

“A mí me fue mal, pero a la ciudad le fue bien”. La frase, pronunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán en la presentación de la Encuesta de percepción ciudadana 2025, que cada año elabora Bogotá Cómo Vamos, resume el contraste que atraviesa la capital: una ciudad que muestra señales de mejor ánimo colectivo, pero donde la inseguridad sigue imponiendo la conversación pública. El informe, basado en 1.500 entrevistas presenciales, llega en medio del impacto por el homicidio de Jean Claude Bossard, de 29 años, asesinado en un violento...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Encuesta de percepción ciudadana Bogotá Como vamos 2025

Inseguridad en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.