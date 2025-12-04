Percepción de inseguridad en Bogotá sube al 62 %: factores que disparan la alarma

La Secretaría de Turismo entregó varios datos interesantes sobre la capital. Foto: Juan Camilo Parra

“A mí me fue mal, pero a la ciudad le fue bien”. La frase, pronunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán en la presentación de la Encuesta de percepción ciudadana 2025, que cada año elabora Bogotá Cómo Vamos, resume el contraste que atraviesa la capital: una ciudad que muestra señales de mejor ánimo colectivo, pero donde la inseguridad sigue imponiendo la conversación pública. El informe, basado en 1.500 entrevistas presenciales, llega en medio del impacto por el homicidio de Jean Claude Bossard, de 29 años, asesinado en un violento...