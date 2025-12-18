Intento de hurto a camioneta con esquema de seguridad deja un muerto en Bogotá

Actualmente las autoridades siguen investigando lo ocurrido para poder esclarecer la situación. Foto: redes

La Policía de Bogotá confirmó que la mañana de este jueves 18 de diciembre una persona murió en medio de un nuevo hecho de inseguridad en el espacio público de la capital del país. Esta vez, los hechos ocurrieron en medio de un intento de hurto ocurrido en el barrio El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá.

De manera preliminar, se conoce que, cerca de las 9:00 a.m. se originó un tiroteo en medio de un intento de hurto de una camioneta de alta gama. De acuerdo con las autoridades, un grupo de seis personas armadas interceptó el vehículo con el fin de bajar a sus ocupantes y hacerse con la camioneta.

Con lo que no contaban era con que la camioneta hace parte del esquema de protección de un defensor de Derechos Humanos e investigador de una ONG, razón por la cual, en medio de la reacción de los escoltas, uno de los atacantes, de 32 años, resultó herido y falleció a los pocos minutos, según confirmó la Mebog.

El comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, Ibrain Cuero, confirmó, en entrevista con CityTV, que, al parecer, un segundo miembro de la banda involucrada habría resultado herido y estaría siendo atendido en el hospital San Carlos. De acuerdo con el uniformado, el esquema de seguridad se encontraba en la zona acompañando una visita en un centro médico y, a la salida del mismo, ocurrió el intento de hurto.

Las autoridades permanecen en la zona recolectando pruebas en la escena del crimen, analizando videos de cámaras de seguridad y recogiendo testimonios de vecinos y testigos. Por el momento se descarta que el ataque esté relacionado con la actividad que realiza la persona a la cual está asignado el esquema de seguridad.

