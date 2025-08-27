Intentos de suicidio en colegios de Bogotá han bajado en un 8% durante el 2025

699 eventos de intento de suicidio se han registrado en instituciones educativas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

699 eventos de intento de suicidio en instituciones educativas, fue la alerta que lanzó recientemente el concejal Julián Sastoque luego de solicitar cifras a la Secretaría de Educación.

El cabildante expresó su preocupación ante la situación de salud mental en estudiantes, sobre todo, dijo, en colegios públicos y el aumento sostenible entre menores de 11 a 17 años.

En respuesta, la Secretaría de Educación emitió un comunicado indicando que en lo corrido de este año disminuyó en un 8.6% los intentos de suicidio en colegios públicos y privados, detallando que en los distritales la baja ha sido del 12.6%.

La entidad distrital también resaltó que en lo corrido del 2024 disminuyeron los suicidios consumados en un 48.8%, “la tasa más baja en los últimos 5 años, gracias a la implementación de una metodología conjunta entre las secretarías de Educación, Salud y Cultura”.

Ahora bien, respecto a la afirmación del concejal sobre que estos casos se presentan más en el sector oficial, Educación señaló que hay que tener en cuenta datos como matrícula y tasas. “Por ejemplo, el sector oficial tiene un 75% más de estudiantes que el sector privado, por lo tanto, a mayor número de estudiantes mayor número de casos. Tampoco es cierto que ‘el número de instituciones públicas excede en 50% a las privadas’, Bogotá cuenta con 412 colegios oficiales y 1.375 privados”.

Orientadores por estudiantes

El cabildante Julián Sastoque también cuestionó que un docente orientador puede llegar a atender 387 estudiantes. “La cifra puede estar dentro de la norma, pero ¿realmente estamos atendiendo cómo debe ser la salud mental de los niños, niñas y jóvenes en Bogotá?”, cuestionó el concejal.

En respuesta, la Secretaría de Educación dijo que los colegios públicos de Bogotá cuentan con 1.750 docentes orientadores, “la mejor relación por número de estudiantes”. Y resaltó el programa Escuelas con Emociones, donde han adelantado 4.485 acciones en favor de la salud mental de niñas, niños y jóvenes, lo que representa un aumento del 46% frente al año anterior, y un 134% comparado con 2023.

“Las instituciones educativas oficiales son más rigurosas en la activación del sistema de alertas a situaciones presentadas tanto dentro como fuera de las instituciones educativas, dado que las maestras y maestros han surtido un proceso de cualificación que les permite identificar la importancia del reporte oportuno de las situaciones de riesgo para las niñas, niños y jóvenes”, concluyó la Secretaría de Educación.

El trabajo intersectorial seguirá siendo clave en la prevención y respuesta al manejo de salud mental en los estudiantes, para así lograr avanzar en una mayor reducción de la tasa de intentos y consumo de suicidio.

¿Cuáles son las líneas de salud mental en Colombia?

Para conocer las líneas en Colombia usted puede consultar el directorio virtual del Ministerio de Salud en donde podrá buscar su zona del país predilecta y recibir atención.

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención en salud mental. De igual forma están a disposición líneas locales como:

Bogotá: Línea 106 WhatsApp: 3007548933

Barranquilla: Línea de la vida: 339 99 99

Medellín Línea amiga: 444 44 48

Cali: Línea 106

Meta Linea Amiga Salud Mental: 3125751135

