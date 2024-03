Intolerancia: A golpes se enfrentan dos mujeres en Transmilenio de Bogotá (video)

Un usuario del sistema grabó la pelea entre las dos mujeres y después publicó el video en redes. Foto: redes

Dos mujeres protagonizaron una vergonzosa pelea en uno de los articulados del sistema masivo Transmilenio, la cual inició segundos antes de ser captada por las cámaras. El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, durante el abordaje de un bus, con destino al sur de Bogotá.

¿Qué sucedió durante la discusión?

Testigos presenciaron cómo la riña comenzó cuando ambas mujeres intentaban subir al bus y, según narran algunos testigos, todo indicaría que una de ellas no quería permitir que la otra abordara el transporte público.

Leer más: No es humo, es mala calidad del aire: Distrito declararía alerta ambiental

En medio de la pelea, una de las mujeres, visiblemente enojada, expresó: “¡Suélteme! De malas, yo no empecé. Usted no me quería dejar subir al Transmilenio”. La situación escaló rápidamente y las dos mujeres se jalaron del pelo, mientras los demás pasajeros observaban sorprendidos.

Le puede interesar: Buscan a Jerónimo Angulo, de 3 años, desaparecido en Fusagasugá desde el martes

La otra involucrada dice, en medio de la pelea, “Tengo que ir a trabajar también”, respondiendo a los ataques de su oponente, en medio del bus. A pesar de los intentos de algunos pasajeros por intervenir y hacer un llamado a la calma, la pelea no paró.

Durante varios días no solo hemos podido apreciar tatuadores dentro del sistema, peleas entre conductores de los articulados u otros usuarios discutiendo, sino también se ha podido apreciar una gran variedad de situaciones que abren una reflexión ¿y la cultura ciudadana?

Llegaron al trabajo con alisado permanente... pic.twitter.com/rWW2iisQpT — Alex (@VenteDigo1) March 6, 2024