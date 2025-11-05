Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Intolerancia mortal: han asesinado a 242 personas en riñas en Bogotá

Los incidentes por convivencia cobraron la vida de tres personas este fin de semana en Bogotá. Las muertes de Jaime Moreno, de un conductor y de un vigilante en medio de altercados, que pudieron ser evitados, son la radiografía cruel de un flagelo que crece en las calles de la capital.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
05 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
82 %de homicidios en Bogotá se registran en vía pública.
82 %de homicidios en Bogotá se registran en vía pública.
Foto: Secretaría de Seguridad

Vivimos en una sociedad intolerante, en la que un solo segundo de exaltación puede costar una vida, como lo demuestran las tres tragedias de la última semana, que llenaron de luto a la ciudad. Las riñas se han convertido en un complejo problema que en 2025 ha cobrado 242 vidas en Bogotá.

El caso más mediático fue el de Jaime Moreno, un estudiante de 20 años asesinado a golpes a la salida de un bar. Sus agresores decidieron golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Cuando la exaltación se disipó, varias familias —la de la víctima y los detenidos—...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Jaime Esteban Moreno

Universidad de los Andes

Leonebar Abril Puentes

Riñas

Convivencia ciudadana

Lesiones personales

Conflicto

Secretaría de Seguridad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.