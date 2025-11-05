Intolerancia mortal: han asesinado a 242 personas en riñas en Bogotá

82 %de homicidios en Bogotá se registran en vía pública. Foto: Secretaría de Seguridad

Vivimos en una sociedad intolerante, en la que un solo segundo de exaltación puede costar una vida, como lo demuestran las tres tragedias de la última semana, que llenaron de luto a la ciudad. Las riñas se han convertido en un complejo problema que en 2025 ha cobrado 242 vidas en Bogotá.

El caso más mediático fue el de Jaime Moreno, un estudiante de 20 años asesinado a golpes a la salida de un bar. Sus agresores decidieron golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Cuando la exaltación se disipó, varias familias —la de la víctima y los detenidos—...