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Facatativá, un día después: el agua baja y deja al descubierto la verdadera crisis

3.470 personas afectadas y 647 hogares golpeados: el agua baja en Facatativá, pero deja al descubierto una emergencia más profunda: pérdidas, barro y vidas que ahora deben empezar desde cero.

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
20 de marzo de 2026 - 11:20 p. m.
AME5640. FACATATIVÁ (COLOMBIA), 19/03/2026.- Personas usan sacos de arena para impedir que el agua entre a las casas debido a las inundaciones por fuertes lluvias este jueves, en Facatativá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
AME5640. FACATATIVÁ (COLOMBIA), 19/03/2026.- Personas usan sacos de arena para impedir que el agua entre a las casas debido a las inundaciones por fuertes lluvias este jueves, en Facatativá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Mientras el agua empieza a bajar en varios sectores, en Facatativá la emergencia está lejos de terminar. Un día después de las inundaciones que dejaron barrios enteros con el agua hasta la cintura, las familias limpian lo que quedó, reciben ayudas y tratan de entender cómo empezar de nuevo.

Desde la mañana del 20 de marzo, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en las zonas afectadas, con presencia de equipos de gestión del riesgo, organismos de socorro y distintas dependencias operativas. Según el balance entregado a El...

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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