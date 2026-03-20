Facatativá, un día después: el agua baja y deja al descubierto la verdadera crisis

AME5640. FACATATIVÁ (COLOMBIA), 19/03/2026.- Personas usan sacos de arena para impedir que el agua entre a las casas debido a las inundaciones por fuertes lluvias este jueves, en Facatativá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Mientras el agua empieza a bajar en varios sectores, en Facatativá la emergencia está lejos de terminar. Un día después de las inundaciones que dejaron barrios enteros con el agua hasta la cintura, las familias limpian lo que quedó, reciben ayudas y tratan de entender cómo empezar de nuevo.

Desde la mañana del 20 de marzo, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en las zonas afectadas, con presencia de equipos de gestión del riesgo, organismos de socorro y distintas dependencias operativas. Según el balance entregado a El...