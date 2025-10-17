Logo El Espectador
Bogotá
¿Invasión o rebusque? Lo que se juega Antonio Nariño en sus andenes

Con puntos críticos como Restrepo, Policarpa y Av. Primero de Mayo, la localidad apuesta por combinar control, reubicación cercana, microcrédito y urbanismo táctico para soluciones sostenibles.

Joseph Sobrino
17 de octubre de 2025 - 07:11 p. m.
Puestos de comercio informal ubicados sobre andenes y calles en el barrio Restrepo.
Puestos de comercio informal ubicados sobre andenes y calles en el barrio Restrepo.
Foto: Joseph Sobrino

Antonio Nariño se ha caracterizado por ser una localidad comercial y residencial. Existen aproximadamente dos mil vendedores informales registrados en el Instituto Para la Economía Social (IPES), mientras que más de ochenta mil personas viven y transitan diariamente por este territorio, que en los últimos años ha enfrentado varios desafíos.

En Bogotá el uso de andenes y calles para la venta informal de ropa, zapatos, accesorios y tecnología no es algo nuevo. Un sector fuertemente afectado es el barrio Restrepo, que desde hace décadas ha sido...

