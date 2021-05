Investigan caso de bogotana que denunció intento de abuso sexual dentro de un taxi

El hecho se registró en la madrugada de este viernes en el barrio Quirigua, en la localidad de Engativá. La mujer tuvo que tirarse del vehículo para evitar ser violentada. La Policía investiga el caso.

La Policía de Bogotá está tras la pista del conductor de un taxi y otro hombre que, en la noche del jueves 21 de mayo, intentaron abusar sexualmente de una joven bogotana. La mujer, quien había subido al vehículo para regresar a su casa, se enfrentó a sus atacantes y terminó lanzándose del vehículo.

Quien hizo la denuncia fue Laura Daniela Quintero, quien en una entrevista con Noticias Caracol relató el hecho. “Cuando el taxista aya iba llegando al Quiroga, comenzó a frenar el carro. Yo no lo vi nada raro, pero después paró y se montó un señor con un destornillador me rapó el celular”, dijo.

Después de eso, el hombre que se subió al taxi se bajó la cremallera de su pantalón. “Yo me exalto y lo que hago es agarrar el destornillador y comenzar a forcejear. Mientras forcejeaba con el que estaba a mi lado, le iba tirando patadas al taxista, para que nos estrelláramos, la verdad”, manifestó la joven.

Con lo que pudo golpeó al hombre, abrió la puerta del vehículo y se lanzó. “Aún así me levanté y comienzo a correr, me quité los tacones, pero ellos (el taxista y su cómplice) logran escapar”, indicó la joven, quien aseguró que ya hizo la respectiva denuncia a las autoridades para que el hecho no quede impune.

Por su parte, la Policía aseguró que ya están investigando el caso. “Ella ya fue atendida por los médicos y en este momento se encuentra con el acompañamiento de la Policía para realizar la denuncia y contar con todo el soporte que necesita en este proceso”, dijo el coronel Alvaro Correa, oficial de inspección de la Policía de Bogotá.

Finalmente, Correa invitó a la ciudadanía a denunciar todos estos casos para que se pueda iniciar la respectiva investigación.