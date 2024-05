Investigan muerte de niña de 3 años que habría sido víctima de abuso y maltrato, esto se sabe

Los reportes iniciales de las autoridades señalan que la menor tiene signos de maltrato físico y abuso sexual. Foto: Cristian Garavito

La mañana de este viernes 31 de mayo, uniformados de la localidad de Kennedy recibieron una alerta por el fallecimiento de una niña de tres años en el hospital de Kennedy luego de que fuese ingresada de urgencia por un aparente cuadro de maltrato y abuso sexual.

Le puede interesar: Ojo con quién hace citas de negocios por la web: robos y muerte vienen en aumento

“Fallece menor de tres años, causas por establecer, aparentemente maltrato infantil y abuso sexual”, según señala el reporte inicial que realizaron los uniformados que llegaron a atender el caso al cual este medio tuvo acceso.

Según confirmó la Mebog horas después del reporte, la menor fallecida tenía evidentes señales de maltrato. Respecto a los indicios que señalan un posible abuso sexual, la policía señaló que solo se podrá determinar hasta que Medicina Legal realice los respectivos análisis.

Por ahora se sabe que la niña fue llevada al hospital por una persona cuya identidad y vínculo con la menor no ha sido establecido. Además, durante las horas posteriores al deceso, las autoridades no encontraron rastros del padre ni de la madre de la menor. No obstante, ya fueron contactados y a esta hora están siendo interrogados por la Fiscalía para establecer su grado de responsabilidad en los maltratos sufridos por la niña, el posible abuso sexual y el posterior deceso.

Las autoridades ni el centro médico aún no se han referido al tema de manera oficial.

Lea además: La ALO Norte en Bogotá resucita: ¿por qué tanto revuelo?

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.