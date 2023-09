Investigan tortura y asesinato de Adriana Morales, mujer hallada sin vida en caño en Bogotá

La mujer fue vista por última vez el pasado 4 de septiembre. Foto: Cortesía

En el sur de la capital del país, las autoridades investigan el asesinato de Adriana Morales, de 36 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado con 14 heridas de arma blanca y abandonado en un caño en el barrio Las Palmitas, en la localidad de Kennedy.

Según información que se ha conocido del caso, la mujer salió de su casa en la localidad de Fontibon el pasado 4 de septiembre para encontrarse con su expareja sentimental, en el sur de la ciudad.

“Ella salió a las 9:50 de la noche de su apartamento con su ex pareja y el papa de su hija y después no se volvió a saber más de ella. Ella me indica que salieron de Modelia, pero no queda claro cuando salieron de Fontibon”, manifestó una familiar de la víctima, a Noticias Caracol.

Al no regresar a casa al próximo día, sus familiares iniciaron un proceso de búsqueda para dar con su paradero. Así, denuncian que intentaron contactarse con ella a través de WhatsApp, ante lo cual recibieron mensajes en lo que indicaba que se había marchado de la ciudad.

Estos mensajes generaron sospechas por parte de sus familiares que interpusieron una denuncia formal de su desaparición ante el Instituto de Medicina Legal. No obstante, en el punto, al dar la descripción de Adriana, le indicaron que hace algunos días había ingresado una mujer como NN que coincidía con la descripción. De esta manera, tras verificar una fotografía del cadáver se confirmó que se trataba de Adriana.

Según se conoció, la víctima había sido hallada días antes por las autoridades en un caño ubicado en calle 38 sur con carrera 100, en la localidad de Kennedy. De acuerdo con informes forenses, el cuerpo reportaba varios golpes contundentes en su espalda y rostro, y así como más de diez heridas con arma blanca.

Por su parte, equipos de la policía judicial reportaron que es probable que la tortura el homicidio ocurriera en otro sitio distinto al hallazgo del cadáver debido a que no reportó el hallazgo de sangre en las inmediaciones de la zona.

Por el momento, las autoridades realizan un barrido por las cámaras de seguridad del sector para reconstruir cómo ocurrió el crimen y para dar con el paradero de los responsables.

Según el Observatorio de Feminicidio de Colombia, en lo corrido del año, se han registrado 30 casos en la capital del país, en los que en 13 casos el agresor era conocido por la víctima.

