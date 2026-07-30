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Investigan triple homicidio en Soacha: entre las víctimas hay dos menores de edad

Las víctimas tenían 53, 16 y 12 años. Hasta el momento no se reportan capturas.

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Redacción Bogotá
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30 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Agentes del CTI, realizan el levantamiento del cuerpo del director de la cárcel La Modelo, quién se movilizaba en un carro particular
Agentes del CTI, realizan el levantamiento del cuerpo del director de la cárcel La Modelo, quién se movilizaba en un carro particular
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Un crimen sin responsables identificados ni hipótesis oficiales sacude a la zona rural de Soacha. Tres personas —entre ellas dos menor de edad— fueron halladas sin vida y con impactos de bala dentro de una vivienda del sector Altos de los Cerezos, en jurisdicción de la comuna Chicó del vecino municipio.

El hallazgo se produjo cerca del mediodía del martes 28 de julio. Tras la alerta ciudadana, la Policía Metropolitana acordonó el inmueble para realizae las labores de peritaje y adelantar la inspección técnica de los cadáveres, los respectivos registros fotográfica y la recolección de material probatorio en el lugar.

Las autoridades locales le confirmaron a El Espectador que entre las víctimas hay dos menores, de 12 y 16 años, y un adulto de 53. La investigación ahora se centra en esclarecer si entre las personas asesinadas existía un vínculo familiar y determinar si el ataque se perpetró dentro del inmueble o si la escena fue alterada.

Las labores en el sector enfrentan los obstáculos propios de la ruralidad, dada la dispersión de viviendas y la ausencia de cámaras de videovigilancia. A la espera de las necropsias de Medicina Legal y los análisis balísticos, la Fiscalía busca testimonios de vecinos que permitan establecer la línea de tiempo del crimen.

Por el momento no se reportan capturas ni personas vinculadas al caso.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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antonio bonilla(7747)Hace 32 minutos
Dónde estan las voces de protesta de Cepeda, la Pizarro, Roy Barreras que cada vez que sucedía una masacre como esta gritaban NOS ESTAN MATANDO, queda claro que solo lo hacían para fastidiar al gobierno de Duque, en realidad de verdad no les importa estos asesinatos,parece que en este gobierno les parece normal. PARTIDA DE HIPOCRITAS. Los izquierdistas son unos oportunistas, igual de bandidos que los de derecha, Petro resultó peor que todos.
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