Investigarán a colegio señalado de negar entrada a menor por color de sus zapatos

Luego de que se conociera a través de redes sociales la denuncia de un padre de familia que afirma que en el colegio al cual está matriculada su hija le negó el acceso por no portar zapatos blancos, la Secretaría de Educación anunció que indagará sobre lo sucedido para determinar las acciones pertinentes al respecto.

En los videos compartidos a la denuncia, la menor de edad asegura, mientras llora, que no le permitieron el acceso a su colegio en Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, por no portar el uniforme como lo ordena el manual de convivencia del centro educativo.

Además, en otro de los videos se observa a los familiares de la menor reclamando en la puerta del colegio a un funcionario de la institución por negarle el ingreso a la estudiante.

“Uno les compra útiles, agendas y todo lo que piden, pero porque no tiene los tenis ¿no la van a dejar entrar?”, agregó el padre de familia, quién también señaló que las acciones del colegio habían provocado que la menor fuera víctima de bullying.

Por su parte, la Secretaría de Educación que es responsabilidad de las instituciones educativas públicas y privadas, de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, de “proteger eficazmente a los niños, niñas y jóvenes, contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros y de los docentes”.

Frente a las declaraciones de los padres, el colegio Liceo Madrigal, ubicado en el barrio Arborizadora Baja, indicó que “en ningún momento le negaron la entrada al colegio a la menor de edad y que todo se trató de una recomendación hecha al padre de familia para que la niña fuera vestida como indica el manual de convivencia”.

“Cuando la niña llega al colegio una docente le hace el llamado de atención al padre de familia, pero nunca le negamos la entrada. En los 30 años que llevamos como institución nunca hemos negado que los estudiantes reciban clases por no tener el uniforme como debe ser”, indicó una vocera del centro educativo quien prefirió no identificarse.

Por otra parte, horas después de la denuncia inicial, se compartió un video de Salomé Vergara, la menor afectada, en donde aseguró que a pesar de que solicitaron al colegio ampliar el plazo para conseguir los zapatos blancos, el colegio se negó.

Ella es Salomé Vergara y NO la dejaron entrar al colegio porque NO llevaba tenis blancos.

¡Valiente Salomé!#PrimeroMiEducaciónDespuésUnosTenisBlancos.

¿Alguien sabe el nombre del colegio? pic.twitter.com/vqlKgEsEhs — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) February 16, 2022

“Mis papás no me pudieron comprar unos tenis blancos, y si yo era nueva, que llevaba cinco días en el colegio, y ya la bienvenida no me pareció justa, porque como incluso mis papás le enviaron una nota a la profesora de que nos dieran un plazo para comprar los zapatos blancos”, aseguró la menor de edad en el video.

Además, en el video Salomé invitó a otros a niños y niñas que sientan que sus derechos están siendo vulnerados, o que son víctimas de bullying, a denunciar los casos ante sus padres y las autoridades.

