Publicidad

Home

Bogotá

Iván Cepeda se impuso en Bogotá, pero Abelardo de la Espriella en Cundinamarca

Con resultados mixtos en distintos municipios de Cundinamarca, el panorama electoral muestra una disputa cerrada entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con victorias repartidas en varias zonas del departamento. En Bogotá, la ciudad se inclinó por la izquierda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
22 de junio de 2026 - 12:51 a. m.
A las 4:00 p.m. cerraron las urnas en todo el país.
A las 4:00 p.m. cerraron las urnas en todo el país.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A pesar de los estrechos resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, que dan como ganador a Abelardo de la Espriella, el preconteo dejó resultados contundentes tanto en Bogotá como en Cundinamarca, entidades territoriales que obtuvieron resultados opuestos.

Le puede interesar: Resultados en vivo en Bogotá y Cundinamarca: así se movió el voto en la segunda vuelta

Con el 100 % de las mesas escrutadas en Bogotá y según el los boletines la Registraduría, Iván Cepeda se impuso en la capital del país con 2.235.514 votos, equivalentes al 52,5 % de la votación. Por su parte, Abelardo de la Espriella obtuvo 1.933.243 sufragios, correspondientes al 45,4 %.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 302.271 votos en favor de Cepeda, un estrecho margen que no le alcanzó al candidato de la izquierda para imponerse sobre el candidato de la derecha.

Así votaron algunos municipios de Cundinamarca

El caso de Cundinamarca es totalmente opuesto: de acuerdo con el boletín 20 de la Registraduría, Abelardo de la Espriella se impuso en el departamento con 896.684 votos, equivalentes al 52,9 % de la votación. Por su parte, Iván Cepeda obtuvo 768.086 sufragios, correspondientes al 45,3 %. La diferencia entre ambos candidatos fue de 128.598 votos y de 7,6 puntos porcentuales a favor de De la Espriella.

No obstante, al hacer zoom a Cundinamarca, municipios como Soacha, revierten la tendencia: el candidato del Pacto Histórico registró allí 175.011 votos, equivalentes al 64,89 %, frente a su principal contendor De la Espriella, que obtuvo 90.273 votos.

Adicional, Abelardo De la Espriella ganó en Chía (57%); Fusagasugá (58,2%); La Calera (53%); Villeta (71,7%); Ubaté (63%) y Tocaima (63,9%) y Sutatausa (68,9 %). Por su parte, Cepeda ganó en Facatativá (57,7%); Madrid (56%) y Mosquera (52,7%), además de liderar en Tocancipá con 61% y Zipaquirá (56,8%).

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Cundinamarca

elecciones 2026

abelardo de la espriella

ivan cepeda

 

Olegario (51538)Hace 27 minutos
En 2022 Petro obtuvo casi el mismo número de votos, 2.200.000, pero Hernández apenas logró 1.450.000, una diferencia en la sola Capital de casi 750.000, el mismo número de votos que al final le dieron la victoria a GFPU. El petrismo perdió la friolera de 450.000 votos en Bogotá. 450.000. La causa? Les doy una pista: el afán de enterrar el metro elevado de la ciudad y las trabas de la ANLA para las obras de infraestructura que necesita nuestra ciudad,
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.