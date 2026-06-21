Iván Cepeda se impuso en Bogotá, pero Abelardo de la Espriella en Cundinamarca

A las 4:00 p.m. cerraron las urnas en todo el país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A pesar de los estrechos resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, que dan como ganador a Abelardo de la Espriella, el preconteo dejó resultados contundentes tanto en Bogotá como en Cundinamarca, entidades territoriales que obtuvieron resultados opuestos.

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Con el 100 % de las mesas escrutadas en Bogotá y según el los boletines la Registraduría, Iván Cepeda se impuso en la capital del país con 2.235.514 votos, equivalentes al 52,5 % de la votación. Por su parte, Abelardo de la Espriella obtuvo 1.933.243 sufragios, correspondientes al 45,4 %.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 302.271 votos en favor de Cepeda, un estrecho margen que no le alcanzó al candidato de la izquierda para imponerse sobre el candidato de la derecha.

Así votaron algunos municipios de Cundinamarca

El caso de Cundinamarca es totalmente opuesto: de acuerdo con el boletín 20 de la Registraduría, Abelardo de la Espriella se impuso en el departamento con 896.684 votos, equivalentes al 52,9 % de la votación. Por su parte, Iván Cepeda obtuvo 768.086 sufragios, correspondientes al 45,3 %. La diferencia entre ambos candidatos fue de 128.598 votos y de 7,6 puntos porcentuales a favor de De la Espriella.

No obstante, al hacer zoom a Cundinamarca, municipios como Soacha, revierten la tendencia: el candidato del Pacto Histórico registró allí 175.011 votos, equivalentes al 64,89 %, frente a su principal contendor De la Espriella, que obtuvo 90.273 votos.

Adicional, Abelardo De la Espriella ganó en Chía (57%); Fusagasugá (58,2%); La Calera (53%); Villeta (71,7%); Ubaté (63%) y Tocaima (63,9%) y Sutatausa (68,9 %). Por su parte, Cepeda ganó en Facatativá (57,7%); Madrid (56%) y Mosquera (52,7%), además de liderar en Tocancipá con 61% y Zipaquirá (56,8%).

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