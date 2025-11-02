Logo El Espectador
Bogotá
Caso Jaime Esteban Moreno y el ciclo de violencia que se repite en Halloween

La capital vuelve a revivir un episodio de violencia con el asesinato de un estudiante de 20 años. Así avanza el caso que conmocionó a Bogotá el fin de semana.

Juan Camilo Parra
02 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Jaime Moreno era estudiante de séptimo semestre de Ingenieria Industrial de la Universidad de los Andes y miembro del equipo de ajedrez.
Foto: Archivo Particular

La noche de Halloween volvió a ser sinónimo de tragedia en Bogotá. Quince años atrás, la ciudad apenas lidiaba con la conmoción que suscitó la muerte de Luis Andrés Colmenares, un joven estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes tras una fiesta de Halloween. Hoy la historia parece no haber cambiado. Con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante también de ingeniería, muerto a golpes en un hecho que por poco cruza los límites de la ultraviolencia, y con el hallazgo, horas después, del cuerpo de un egresado de la...

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
