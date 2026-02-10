Jardín Botánico de Bogotá recibe reconocimiento por 70 años de labor ambiental

Jardín Botánico de Bogotá. Foto: Cortesia

El Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” (JBB) fue distinguido con el Reconocimiento al Mérito Ambiental y Científico, otorgado por la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, en conmemoración de sus 70 años de trabajo continuo en favor del patrimonio natural de la ciudad y la región.

La distinción fue entregada a María Claudia García Dávila, directora del Jardín Botánico, por Carlos Roberto Pombo Urdaneta, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato, como un reconocimiento a la trayectoria institucional del JBB en los campos de la investigación, la conservación y la educación ambiental.

Durante el acto, García Dávila destacó los vínculos históricos entre ambas entidades y su papel en el desarrollo de la ciudad. “Desde sus orígenes el Jardín Botánico de Bogotá ha estado ligado a la Sociedad de Mejoras y Ornato, como entidades hermanas que comparten valores en los campos de la investigación y el desarrollo, con un mandato claro de aportar herramientas para la transformación de la ciudad”, señaló al recibir el reconocimiento.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco del encuentro nacional ‘Los jardines botánicos como expresión del territorio’, organizado por la Fundación Segunda Expedición Botánica (Funbotánica). El evento contó con la participación de una delegación del Real Jardín Botánico–CSIC de Madrid, encabezada por su directora, María-Paz Martín Esteban, lo que subrayó el carácter académico e internacional del encuentro.

El Jardín Botánico de Bogotá fue creado en 1955 por el sacerdote, científico y botánico colombiano Enrique Pérez Arbeláez, y lleva el nombre del sabio José Celestino Mutis, líder de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII. Desde entonces, la entidad se ha consolidado como un referente nacional en investigación científica, conservación de la biodiversidad y apropiación social del conocimiento ambiental.

Con este reconocimiento, la Sociedad de Mejoras y Ornato resalta el papel del Jardín Botánico como una institución clave en la construcción de una ciudad más sostenible, con una mirada que integra ciencia, territorio y ciudadanía.

