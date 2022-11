Jardines de Integración Social no contaron con suministro de pollo: Personería

La denuncia también señala que el Distrito no fue claro con la Personería al momento de resolver cuál fue la estrategia desarrollada para garantizar que esta falencia no afectara la nutrición de los menores.

“En lo corrido de 2022, se evidenció desabastecimiento en el suministro de pollo de manera sistemática en los 270 jardines infantiles de operación directa de la Secretaría Distrital de Integración Social, los cuales atienden más de 28.400 niños y niñas menores de cinco años en la ciudad que se vieron perjudicados”, denunció la Personería de Bogotá.

De acuerdo con la entidad, los menús diseñados por Integración Social incluían al menos una vez a la semana un almuerzo a base de proteína de pollo. “Ante la falta de este alimento, durante más de 10 meses, las recetas tuvieron que ser modificadas para remplazar este ingrediente”, agregó la Personería.

La denuncia también señala que el Distrito no fue claro con la Personería al momento de resolver cuál fue la estrategia desarrollada para garantizar que esta falencia no afectara la nutrición de los menores, además, que “tampoco son claras las razones que justifique que, ante la falta definitiva de pollo, no fueran modificados formalmente los menús en el transcurso del año”.

Y es que, según la Personería, desde el primer semestre de 2022, el órgano de control solicitó corregir las fallas en la contratación de los proveedores de alimentos. Y en octubre, cuando se llevó a cabo el más reciente ejercicio de control, se evidenció que durante todo el 2022 Integración Social no ha realizado la contratación para el suministro de pollo.

“Aunque en lo corrido del segundo semestre de este año se identificaron dos intentos para adelantar la contratación de un nuevo operador de suministro de pollo, uno de los cuales se declaró desierto y el otro se encuentra actualmente en curso de adjudicación, no es justificable para este órgano de control que la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de dicha entidad no demostrara gestiones tendientes a culminar satisfactoriamente este proceso y garantizar el suministro de pollo a lo largo del año”.

La Personería recalca que, para los jardines infantiles, “cumplir con la continuidad y calidad del servicio de alimentación ofrecido a niños y niñas menores de cinco años, es una obligación, pues la atención que se brinda en estos espacios está pensada para ofrecerse de manera integral, al ser esenciales para el desarrollo de la primera infancia”.

