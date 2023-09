Jhon Pardo, por la calidad de la educación en Bogotá #Votenpormí

Jhon Pardo, candidato al Concejo de Bogotá Foto: Cortesía

Jhon Pardo, número 38 en la lista de Dignidad y Compromiso, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

De formación soy Magister en Desarrollo Educativo y Social, Especialista en Auditoria Integral, Profesional en Administración y finanzas. Mi vida laboral la inicié a los 6 años (fui menor trabajador), he pasado por diferentes experiencias lavando carros, mensajero, mesero, trabajé como profesional en el sector financiero más de 12 años y en el sector educativo llevo más de 20 años. Me he desempeñado, como docente, decano, vicerrector, rector, entre otros cargos. Mi tesis de maestría se titula “Emergencia de la educación superior en establecimientos carcelarios en Colombia entre los años 2005 a 2015″. Me gusta la lectura, la cocina y la natación mis autores preferidos son; Santiago Posteguillo, Henry Mintzberg, Drucker y Foucault.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Quiero ser concejal para trabajar por la educación con calidad y estoy convencido que con mi experiencia puedo aportar a la transformación de la ciudad. Estoy convencido que la educación y el empleo son un buen punto de partida para avanzar hacia una ciudad distinta; es decir, más equitativa, más segura y ordenada.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Jorge Enrique Robledo

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

No he ocupado ningún cargo público.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Si soy elegido concejal me comprometo a trabajar por la calidad de la educación y la seguridad vial y por supuesto la lucha contra la corrupción.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Fortalecimiento de la jornada única en los colegios de Bogotá; fortalecimiento del Bilingüismo, y - Mejoramiento de las condiciones laborales de los maestros y maestras provisionales.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

La ciudad requiere atender de manera prioritaria la seguridad y para ello es necesario aumentar de manera urgente el pie de fuerza, también se requiere mejorar la inteligencia, perseguir e incautar los bienes y rentas de las estructuras criminales. De otra parte, es necesario atender los problemas de movilidad y seguridad vial, siendo necesario reforzar la educación vial para mejor la disciplina y cultura ciudadana de los diferentes actores viales

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Para mejorar la seguridad en Bogotá es necesario fortalecer el pie de fuerza, mejorar la inteligencia para perseguir los bienes y las rentas de las estructuras criminales y buscar mayor cooperación internacional en materia judicial y de inteligencia

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. Es mejor tener acciones coordinadas con las autoridades nacionales, pues la criminalidad no es un asunto local, es nacional e incluso transnacional

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado, porque resulta costoso y atrasa los tiempos para terminación de la obra.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía. De esta forma se logra desarrollar un proyecto que sea aceptado por la comunidad.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Prefiero la densificación.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Es hora de pensar en generar mecanismos que permitan la extracción de materiales reutilizables a partir de los residuos sólidos. La energía térmica puede ayudar, en otros países ya se hace.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Poner en marcha proyectos que permitan la articulación de los sistemas de transporte y el desarrollo de infraestructura.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. Es generar más burocracia.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Regular.