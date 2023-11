Jhon Santos, de 38 años, desapareció el 7 de noviembre en Bogotá

Jhon Edisson Santos Madrigal desapareció el pasado 7 de noviembre en Galerías. La última vez que lo vieron iba conduciendo su vehículo. Foto: Archivo particular

“La tarde del martes almorzamos juntos y nos despedimos, más o menos, a la 1:05 p.m. Como yo trabajo por la zona, me quedé y él me dijo que arrancaba para el IDPAC (Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal), que es donde él trabaja. La última vez que hablamos por chat, fue a las 3:15 de la tarde, después de esa hora no volvió a recibir mensajes y su celular sonaba apagado”, le contó a El Espectador Yudi Morales, esposa del hoy desaparecido.

Pese a que Jhon le advirtió a su esposa que se dirigía hacia las instalaciones del IDPAC, en el sector de El Salitre, al parecer cambió de destino. “A un tío de él, que tiene una empresa de alimentos en Kennedy, le dijo que iba a ir, porque él había quedado de pasar a probar un producto. Lo que nosotros creemos es que él decidió ir primero a donde el tío y luego arrancar para el trabajo, y en algún punto de ese recorrido desapareció”, aseguró Yudi momentos después de instaurar formalmente la denuncia por desaparición en la Fiscalía.

John mide 1,60 m y cuando desaparecía vestía un jean, camisa de cuadros, zapatos deportivos negros y conducía su vehículo Mazda 2 azul metalizado, de placas FYZ -872.

“Él nunca se pierde así. Nosotros siempre tenemos contacto permanente, ya sea por llamadas o por chat, por eso a toda la familia nos parece muy sospechoso que él desaparezca de esa manera. Él tampoco tenía enemigos, ni deudas ni problemas que le representaran un conflicto serio con alguien. Lo que pensamos es que pudo haber sido víctima de hurto, de pronto por robarle el carro, le hicieron daño”.

La Fiscalía le informó a la familia que la búsqueda formal ya está en proceso y que la divulgación en hospitales, clínicas y demás centros médicos ya está en proceso. Si usted ha visto a Jhon o tiene información valiosa que lleve a las autoridades y a su familia a dar con su ubicación, puede llamar al 31389212 42 o al 601 5803814 extensión 17710.

