Jhonier Leal solicitará su libertad en enero por vencimiento de términos

Jhonier Leal se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, desde el pasado 30 de abril; antes estuvo en el Búnker de la Fiscalía. / Fiscalía

La defensa de Jhonier Leal alista un recurso de vencimiento de términos para dejarlo en libertad. La maniobra, utilizada hasta la saciedad en este tipo de procesos enrevesados, será la del vencimiento de términos, una garantía establecida por el código penal para garantizar los derechos de las personas detenidas.

La intención de solicitar el vencimiento de términos trascendió en las últimas horas por un documento que reveló la W radio en el cual, se lee expresamente la solicitud que radicará el abogado de Leal el próximo 10 de enero ante un juez de garantías. El argumento que usará Daniel Peña, actual encargado de defender a Leal, radica en que el proceso en contra del detenido ya cumplió más de un año sin recibir una sentencia.

Efectivamente, el tiempo límete establecido por la ley en la fase procesal en la que actualmente se encuentra el caso, el cual es de 150 días, ya se habría cumplido. Lo anterior, debido a que el juicio en contra de Jhonier Leal comenzó el pasado 12 de mayo.

No obstante, para este caso, se debe tener en cuenta el desarrollo del juicio en contra de Leal, en el cual han sido evidentes las maniobras dilatorias del detenido para postergar la sentencia. Romper el pacto inicial con la Fiscalía, testigos sorpresa, despidos de abogados, e intentos por validar pruebas sobrevinientes, son solo algunos de los intentos con los que Jhonier Leal ha intentado zafarse del caso, con todo y las evidencias en su contra.

Dadas las circunstancias, todo parece indicar que la defensa de Jhonier tiene todo a su favor para obtener la libertad condicional del detenido el próximo 10 de enero. Sin embargo, juristas especializados en el tema, dicen que por ahora nada está escrito.

Nilson Lisarazo, experto en derecho penal, le comentó a este diario que, pese a que el proceso en contra de Leal ya se alargó más allá de los 150 días, hay que contemplar otras variables intrínsecas del caso.

“El tiempo que dura un proceso no se cuenta en una línea recta que va de 0 a 150 días. Los jueces y el sistema penal tienen en cuenta todos los aplazamientos y prórrogas que se dan por x o y circunstancia durante la fase procesal. Ese tiempo que se pierde, se le descuenta al detenido, y se tiene en cuenta para un posible vencimiento de términos. Para este caso en particular, en el que incluso la juez a cargo del caso ya negó un recurso de apelación en la más reciente audiencia, es claro que los 150 días no se han cumplido si se le aplican las dilaciones”, relató el jurista.

Aun con esta aclaración, Lisarazo apostilla que la decisión final la tendrá el juez de garantías, que tendrá que evaluar hasta qué punto, con descuentos por dilaciones y demás, el plazo de los 150 días se cumplió. En cualquier caso, sea cual sea la resolución, la absolución de Jhonier Leal todavía está lejos de concretarse. Si bien una posible aceptación del vencimiento de términos por parte de un juez facilitaría la libertad de Jhonier Leal, esto no significaría que el principal sospechoso de asesinar a Mauricio Leal y Marleny Hernández quedará por fuera del caso.

“El vencimiento de términos solo implicaría la libertad condicional del detenido, que deberá seguir bajo supervisión de las autoridades y asistiendo a las audiencias. Lo único que cambia es que ahora tendría la posibilidad de defenderse en libertad”, explicó Lisarazo.

En vista de lo anteriormente planteado, solo queda aguardar por el resultado de la audiencia virtual que se llevará a cabo el 10 de enero a las 9:00 A.M. Cabe resaltar, que de acuerdo a lo dicho en la última diligencia que se efectuó en medio del juicio contra Leal, la juez dictaminó que el próximo 28 de enero se daría continuidad al proceso. Para la emisión de sentencia, solo resta por escuchar los testigos que Jhonier Leal citó, y la corroboración de todo el material probatorio. Pero ahora la pregunta es ¿Jhonier Leal asistirá en condición de libertad a dicha audiencia?

Las dilaciones y fallas procesales en el caso de Jhonier Leal

A sus 46 años, Mauricio Leal era uno de los estilistas más reconocidos del país. Personalidades de la farándula colombiana, como la cantante Fanny Lu, y la presentadora Carolina Cruz acudían a él, no solo para arreglarse el cabello, sino como amigo. Antes de su asesinato, Leal planeaba abrir una sede de su peluquería, en el norte de Bogotá. Para entonces había acogido en su casa, ubicada en el conjunto Arboretto (de La Calera), a su hermano mayor, Jhonier, quien perdió su negocio, producto de la pandemia. La convivencia duró poco más de dos meses, hasta aquella fatídica noche del 21 de noviembre.

Tras el doble homicidio, pocos imaginaron que Jhonier fuese a ser el principal sospechoso. Incluso dos semanas después de los trágicos hechos, el 8 de diciembre dio una entrevista a Noticias Caracol contando cómo él y el chofer de Mauricio (Jair Ruiz, pieza clave del caso) encontraron los cuerpos. Pero las investigaciones avanzaron y la noche del 14 de enero del 2022, el CTI allanó su vivienda y lo puso tras las rejas.

Allí empezaron a barajarse las versiones, su negación, su aceptación y posterior retractación. El 17 de enero, en la primera audiencia, durante la imputación de cargos, dijo ser inocente e incapaz de asesinar a su hermano y a su madre. Casi 24 horas después, en la continuación de la diligencia, cambió su versión, aceptó ser el asesino y le pidió perdón a su familia y al país. Cuatro meses después, el 22 de abril, se retractó, volvió a su versión de inocencia, argumentando que había aceptado su responsabilidad por presiones de la Fiscalía.

Este es el primer momento del proceso que resalta Élmer Montaña, abogado que representa a las tías de Mauricio, como víctimas en el caso. Según él, todo pudo terminar ahí, si no hubiese sido por la actuación de la Fiscalía, representada por Mauricio Burgos, un filoso fiscal que se convirtió en otro personaje protagónico de esta parte de la historia.

“Por el afán de protagonismo se agotó esa etapa en la que se pudo cerrar el caso. Jhonier había confesado, pero el fiscal metió la cucharada y dijo que esa confesión estaba supeditada a un preacuerdo con la Fiscalía. Fue un error no validar la aceptación, porque eso sirvió para que el procesado luego alegara que había confesado por presión”, cuenta Montaña a El Espectador.

El pasado 12 de mayo se inició el juicio, en la que ambos bandos han presentado testigos y pruebas ante la jueza 55 penal de Bogotá. La Fiscalía se armó con más de 200 evidencias, para demostrar cómo el acusado alteró la escena del crimen, envió audios falsos y usó el celular toda la noche, cuando dijo estar bajo efectos de valeriana. Por su parte, la defensa tiene más de 100, en las que se encuentran testigos y peritos forenses. Ha sido una etapa accidentada y demorada, en la que la atención se la llevaron los choques entre la antigua abogada de Jhonier y el fiscal Burgos.

Una de las consecuencias del manejo del fiscal, según la exabogada Ana Julieth Velásquez, fue su renuncia al proceso, que desde el inicio estuvo marcado por las confrontaciones. Aunque en medio, vale destacar, también estaban las aparentes dilaciones de su parte, por situaciones personales y médicas. “Es un fiscal particular, trata de relucir más de lo que la dignidad manda. Y han sido evidentes los choques con la defensa de víctimas”, analiza el abogado penalista Juan José Castro.

Por el estrado han pasado Jair Ruiz, conductor de Mauricio; su hija Karen Ruiz, que trabaja con el estilista; peritos forenses, colegas y amigos colaboradores cercanos, que han dado cuenta de las relaciones que había entre la familia Leal Hernández, pues una cosa que ha rondado el misterio de lo que pasó, es lo que motivó tal atrocidad. La audiencia más reciente se celebró el 21 de septiembre. Allí la jueza anuló la presentación de un testigo (perito forense) que quiso emplear la defensa de Jhonier. Al final, el abogado apeló esta decisión diciendo que la situación económica de Leal no le permite acceder a un perito autorizado.

