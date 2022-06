Jhonier Leal: ¿qué tan viable es que enfrente su juicio en libertad?

Jhonier Leal se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, desde el pasado 30 de abril; antes estuvo en el Búnker de la Fiscalía. / Fiscalía

En poder de la defensa de Jhonier Leal reposa una carpeta con un centenar de hojas, que han sido estudiadas con minucia y hasta con lupa. Son los argumentos con los que se pretende solicitar la revocatoria a la medida de aseguramiento, con la que fue cobijado Leal desde el pasado 19 de enero, cuando le imputaron el delito de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, por las muertes de su hermano, Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández.

La idea de lograr la libertad del procesado se ha venido gestando desde que, hace unos tres meses, Ana Julieth Velázquez, su abogada, tomó el caso y empezó a revisar cada una de las pruebas que ha expuesto la Fiscalía para señalar a Leal como el responsable del doble asesinato. La abogada dice que su trabajo se ha concentrado en filtrar la información que el ente investigador consignó en el expediente.

Hasta ahora esa tarea parece estar dando frutos. Según la defensa de Leal, han encontrado las primeras pistas, que sembrarían dudas alrededor de los señalamientos del ente acusador. Por eso, tras el hallazgo, radicó ante un juez la solicitud de revocar la medida de aseguramiento en contra de su cliente, la cual esperan debatir hoy en audiencia pública. No obstante, hay incertidumbre frente a la diligencia, pues a última hora la abogada pidió aplazar la diligencia.

LEA: Fijan fecha de audiencia para solicitud de libertad de Jhonier Leal

Así las cosas, este caso, en el que la Fiscalía insiste en que Leal es el único responsable del doble crimen y está próxima a formalizar la acusación en su contra, parece mostrar las primeras dilaciones, que alargan el camino para llegar a la verdad. Por ahora la pregunta que rodea este caso es si existe la posibilidad real de que Jhonier Leal pueda enfrentar su juicio en libertad.

¿Cuáles son los argumentos?

Suponer la libertad de Jhonier podría parecer descabellado, en especial al conocer el discurso de la Fiscalía, que presentó cerca de 200 pruebas que lo vincularían directamente con el crimen. Pero, al parecer, ese material probatorio tendría algunas inconsistencias, que se convirtieron en la puerta de entrada para que la defensa escudriñara y planteara dudas, las cuales usará a favor de su cliente. Las dudas radican sobre tres aspectos que, según la abogada, demostrarían contradicciones que aparentemente cometieron los investigadores en su afán por encontrar un culpable en tiempo récord.

Se habla, por ejemplo, de inconsistencias en la información reportada alrededor del uso de datos de los celulares de las víctimas y el indiciado; omisiones frente a las recomendaciones hechas por Medicina Legal, y los resultados forenses tras un análisis de las partículas encontradas en las uñas de Marleny Hernández que, pese a que la Fiscalía lo consigna en el expediente, no lo tomó en cuenta a la hora de reconstruir los hechos.

En el escrito de acusación, que radicó la Fiscalía el pasado 4 de mayo, se establece, por ejemplo, que el tiempo de estadía de Jhonier en la casa 18 Liquidambar, en el conjunto residencial Arboretto (La Calera), fue desde “las 11:37 p.m. del domingo 21 de noviembre (...) hasta las 11:15 a.m. del lunes 22 de noviembre”. Frente a esto, la abogada dice haber hallado una primera falencia: el registro de uso de datos de los teléfonos no coincide ni en tiempos ni ubicación.

Le puede interesar: Suspenden audiencia de acusación contra Jhonier Leal por recusación contra la jueza

En una de las páginas del expediente se habla de que “el abonado 3155877330 (Marleny Hernández) tuvo 01 registro de tráfico de datos el 22 de noviembre de 2021, desde las 11:20 a.m. a 11:38 a.m., en el municipio de La Calera”. Según la defensa, no se podría demostrar que el procesado manipuló el celular de su mamá, ya que, como dice el ente investigador, a Jhonier se le vio salir a las 11:15 a.m. del 22 de noviembre, cinco minutos antes de que el celular de la mujer tuviera registro de datos.

Otro soporte de esa misma prueba es una tabla que demuestra que Jhonier habría usado su teléfono en el norte de la capital, mientras que el de su mamá estaba en La Calera. El análisis dice que, de acuerdo con las antenas, el celular de Marleny tuvo “entre las 11:30 a.m. y la 1:11 p.m. del 22 de noviembre (otros) 10 registros de uso de datos (...) en La Calera”, momento en el que Jhonier tuvo 39 registros en Bogotá.

Como lo ha establecido la Fiscalía, Jhonier Leal solo volvió a su casa, junto con el conductor Jair Ruiz, pasadas las 2:00 p.m. de ese día, momento en el que hallaron los cuerpos. Es decir, entre las 11:15 a.m. y ese momento, Leal no pudo estar cerca de los cadáveres de las víctimas, ya que estaba en Bogotá.

Otro argumento que usará Velázquez para sustentar la petición de libertad de su cliente será el análisis forense al recorte de uñas de Marleny Hernández. El resultado de ese procedimiento despertó inquietud, porque dice que en ellas se hallaron células de Mauricio y no de Jhonier. “Es tres billones de veces más probable el hallazgo si la mezcla proviene de Marleny y Mauricio, a que provenga de Marleny y un individuo tomado al azar en la población de referencia relacionado genéticamente”, se lee en el expediente.

La Fiscalía nunca ha contemplado la posibilidad de un forcejeo entre Marleny y Mauricio al momento del crimen, ya que los investigadores han sostenido que habrían sido asesinados en lugares distintos de la casa. A pesar de que las células del estilista pudieron haber llegado a las uñas de su madre por otras circunstancias, esa pista podría respaldar la hipótesis inicial (de la que se llegó a hablar) de un posible homicidio y un suicidio.

En contexto: Los $5.000 millones que están en juego en el caso Mauricio Leal

Si bien la Fiscalía insiste en que se trató de un doble homicidio y una manipulación de la escena del crimen, los análisis forenses no son explícitos en confirmar esa teoría, dice la abogada. La necropsia de Mauricio Leal deja abierta la posibilidad de un suicidio, recurso que se usará como argumento de defensa, para buscar esa libertad.

“Según los hallazgos, no es posible determinar de forma certera si se trata de lesiones autoinfligidas o producidas por un tercero, es decir, si se trata de suicidio u homicidio (...). Es llamativo el hallazgo de dos elementos cortopunzantes en el cuerpo y se considera y comprueba que las lesiones habrían sido producidas por ambos elementos”, señala uno de los informes. Para completar, desde Medicina Legal hicieron una recomendación que no se ha tenido en cuenta. “Se recomienda la realización de autopsia psicológica y ampliar la información sobre antecedentes médicos de Mauricio Leal”, agrega la necropsia.

Estas pruebas generan dudas como: ¿quién usó los teléfonos, si Jhonier Leal no estaba en La Calera y, según la Fiscalía, las dos víctimas ya estaban muertas?; ¿cómo llegaron las células de Mauricio a las uñas de Marleny?, y, ¿por qué no se hizo el examen de rigor que recomendaron los forenses? El objetivo, con esas incógnitas, es abrir un abanico de hipótesis alrededor del doble crimen.

Otras noticias: Las evidencias con las que la defensa de Jhonier Leal buscará su libertad

¿En qué va el caso?

Para que Jhonier Leal pueda pensar en su libertad, el proceso ha pasado por altos y bajos. El 14 de enero fue capturado en el barrio El Polo, al norte de Bogotá, cuando estaba en la casa de quien fuera su pareja sentimental. Tres días después de la legalización de su captura confesó haber matado a su mamá y a su hermano, por lo que se inició una conversación con la Fiscalía para lograr un preacuerdo.

Casi un mes más tarde de su detención y judicialización se hizo público el preacuerdo que entablaron el ente investigador y Leal. El documento establecía una condena de 27,6 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero, con la llegada de la abogada Velázquez al proceso, Leal desistió del preacuerdo, asegurando que existió cierta “presión” de la Fiscalía, lo cual complementó con su retractación. “Soy inocente”, dijo en la audiencia en la que se esperaba que un juez avalara el preacuerdo.

A la par del polémico pronunciamiento de Leal, la defensa de las víctimas, encabezada por el abogado Élmer Montaña, instauró una denuncia por tortura, pues según se pudo inferir en el expediente, Jhonier Leal habría agredido en varias oportunidades, antes de “ocasionarle la muerte”, a Mauricio Leal. Hasta ahora la denuncia no ha prosperado.

Para la Fiscalía, una de las teorías por las que se ejecutó la muerte sería un tema económico. Se trata de cerca de $5.000 millones los que estarían en juego, que se ven reflejados en la herencia que dejó el estilista Mauricio Leal. La suma está congelada por cuenta de un proceso que abrió la Fiscalía, para establecer la legalidad del origen de esos bienes, ya que se sospecha de un posible lavado de activos. Las hipótesis alrededor de este tema son varias, pero hasta ahora no se ha confirmado si a las cuentas llegaron dineros ilícitos.

Por ahora, el caso por las muertes del estilista Mauricio Leal y de su mamá, que parecía haberse esclarecido en tiempo récord, transita a la incertidumbre. La abogada de Jhonier, el único sospechoso, tiene clara su estrategia: aprovechar cada vacío de la investigación a su favor. En manos de la Fiscalía, que se ha mostrado segura de su trabajo, está la tarea de resolver cada una de las dudas para llegar a la verdad.