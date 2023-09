Jorge Humberto Vargas Rojas, por la dignidad de los adultos mayores #Votenpormí

Jorge Humberto Vargas Rojas, candidato al Concejo de Bogotá Foto: Cortesía

Jorge Humberto Vargas Rojas, número 9 en la lista de Dignidad y Compromiso, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

He sido edil de Teusaquillo tres veces y estuve en la Personería Distrital. Fui edil de la localidad de Teusaquillo por tres períodos, 1998 2007, los dos primeros períodos los logré en un partido fundado por mí. Y el tercer período, por la reforma política de la época, me vi en la obligación de participar en un partido tradicional. En la Personería Distrital, presidí 423 Audiencias públicas, las cuales consistieron en atender las que las de los ciudadanos e ir a los sitios donde se generaba la queja. En temas como movilidad, salud, cupos escolares, Medio ambientes, inseguridad, narcotráfico, entre otros. donde se logró la presencia de la administración Distrital y la solución de muchas de esas peticiones.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Para trabajar por la dignidad de las personas mayores, después de la pandemia han surgido mayores enfermedades, hay escapes de recursos económicos y los problemas psicológicos tal vez por la soledad en que viven han postrado a este importante grupo poblacional. Promoveré un censo poblacional barrio a barrio, UPZ por UPZ y localidad por localidad debemos tener cifras lo más exactas posibles. En el tema del transporte masivo, sé, que llegaremos en período no mayor de tres años a la tarifa cero, tapando las fugas en el presupuesto como es el recaudo, por dar solo un ejemplo. Y tercero la Ciudad en los próximos años estará sometida a grandes obras de infraestructura. Desde el Concejo haré un seguimiento detallado para exigir que estás, se den en los tiempos, con los costos y las calidades exigidas por la comunidad.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Apoyo a Jorge Enrique Robledo, por Dignidad y Compromiso

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, a pesar de haber ocupado cargos tanto de elección popular como de nombramiento, no he tenido ningún requerimiento de entidad del orden disciplinario o judicial. Creo que los valores y principios están por encima de cualquier pretensión ilegal.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles y en qué periodo?

Ocupé cargos de elección popular. Edil. De 1998 a 2007. Personero, presidentes de las Audiencias públicas como revisión de gestión a los funcionarios públicos año 2013 2016, allí también ostenté el cardo de personero delegado para urbanismo y movilidad. Asesor del Concejo de Bogotá, relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial.2017 2018. Asesor de la Superintendencia de Notariado y Registro, seguimiento a los requerimientos ciudadanos PQRs. 2020 2021.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

La principal es que en las alcaldías locales se lleven a Cabo lo establecido en la constitución y la ley específicamente en temas como el adulto mayor, seguridades y las obras civiles contestadas con los fondos de desarrollo local. Haremos especial seguimiento, con los entes de control.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Persona Mayor y un censo real. Para establecer las condiciones socio económicas se este sector poblacional. Upz por upz.. y resolver problemas de sanidad y ampliar la cobertura de los apoyos que hoy están dispuestos desde la secretaria de integración.2. Los próximos años estarán implementado se Obras. Troncales y metro, esas tendrán que ser vigiladas celosamente para lograr que se ejecuten en los tiempos programadora y con la calidad esperada 3. Apoyar el plan de tarifa cero para el transporte masivo; Transmilenio, SITP.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Hay que aumentar el pie de fuerza, más policía, sin embargo, no sirve de mucho si demoramos más en poner una denuncia que el indicado esté en la calle, hay que revisar la política criminal y así tener herramientas más efectivas. Pero creo que la esencia principal es trabajar desde las bases para recuperar los valores tan menospreciados en la sociedad actual. Desde las casas mismas, colegios y sobre todo elegir políticos honestos, no elegir aquellos que sean el mal ejemplo a seguir, muchos casos dando muestras de impunidad rampante.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No estoy de acuerdo. Eso induciría a pensar que es en el cuerpo policial donde está el problema desenfocando nos en las otras realidades como es la falta de oportunidad a jóvenes, falta de incentivos a empresas para la creación de puestos de trabajo, mayores herramientas tecnológicas, entre otras. No necesitamos. Más carne para el cañón sino antes no se estructura unas políticas claras frente a este flagelo.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Se debería modificar, esperando la infraestructura que ya está en obra, pero trabajar para que lo que más se pueda sea un subterránea.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Estoy convencido que no hubo estudios serios, que sustentarán la implementación de semejante calamidad urbana

¿En desarrollo urbano, prefiere expansión o densificación?

Las dos, la una no excluye la otra. Depende del tipo de suelo donde de vaya a realizar y las necesidades urbanas se puede, la una o la otra.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

La localidad de ciudad bolívar es una de las localidades con menor espació verde por habitantes. Esas áreas que por años han sido el depósito de lo que nos sobra a los bogotanos debe ser sometido a una recuperación ambiental y funcionar allí un parque metropolitano que mejore la calidad de vida de los habitantes de Bogotá y especialmente de la localidad 19.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

La responsabilidad que tendrán los próximos mandatarios elegidos frente a este tema debe obedecer a una política concertada para estructurar temas como vías, la no implementación de no nuevos peajes y estructura en estos los temas ambientales los cuales han sido olvidados o no atendidos entre Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, han sido ruedas sueltas.

¿Qué opina sobre la creación de nuevas localidades?

Creo innecesarias por ahora la creación de nuevas localidades. Ni siquiera las actuales alcaldías están cumpliendo con lo establecido en el estatuto orgánico, hay inoperancia, en tanto no se cumpla con lo regalado es innecesario muy costoso la implementación de más localidades

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

No estuvo a la altura de las expectativas de quienes votamos por ella