Joven de 20 años habría sido asesinado en medio de un atraco al occidente Bogotá

Familiares de Neider Estiven Vargas Frisneda compartieron con este diario la pesadilla que han vivido después de la muerte de este joven de 20 años, quien el pasado 2 de noviembre habría sido asesinado en medio de un atraco entre las 8:30 y 9:00 p.m. en la calle 26 con avenida Cali.

De acuerdo con el relato, Neider trabajaba en una bodega ubicada en Fontibón, y de allí se movilizaba en bicicleta hasta su casa en Suba Rincón. Ese miércoles, cuatro personas se habrían acercado a él para robarle el vehículo en el que se transportaba y su celular; según los testigos del atraco, el joven puso resistencia y alcanzó a forcejear con los delincuentes.

“Estos sujetos lo apuñalan en múltiples oportunidades y las personas que presenciaron los hechos lo auxiliaron y lo trasladaron hasta el hospital de Fontibón en donde falleció”, contó la familia, quienes después de esto denuncian la ausencia del fiscal y el investigador que les asignaron para esclarecer el caso.

“Intentamos comunicarnos con el fiscal, pero este no ha respondido, y a la fecha el investigador no ha reunido el material, no ha investigado ni tampoco le ha dado la debida atención y desarrollo al caso”, señalo el papá de Vargas.

Por el momento, la familia del joven, quien hace poco había salido de prestar servicio militar, espera respuestas, soluciones, ya que sienten que las autoridades no han hecho mayor cosa por esclarecer los hechos y los responsables.

“Los testigos no han sido llamados por la Fiscalía ni el investigador”, agregó la familia, la cual también denuncia absoluta negligencia en la atención del caso.

El cuerpo de Neider Estiven Vargas Frisneda lo llevaron a Medicina Legal, de allá salió el pasado sábado 5 de noviembre, y al día siguiente se realizaron las exequias.

