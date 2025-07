Joven de 22 años se encuentra en coma tras ser arrollada por conductor que escapó

Angie Carolina Quevedo es la víctima que se encuentra en grave estado de salud. Foto: Redes sociales

En estado de Coma está Angie Carolina Quevedo de 22 años, luego de sufrir un grave accidente de tránsito. El hecho quedó grabado por una de las cámaras de seguridad sobre la calle 75 con carrera 11.

El video deja ver el momento en que Angie, junto a su mejor amiga, van abordo de una motocicleta y cruzan la carrera en semáforo verde. Sin embargo, un vehículo, aparentemente a alta velocidad, infringe el semáforo y las arrolla con tal impacto que ambas salen embestidas metros más adelante.

Según conoció el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la joven chef que trabajaba en el Club Los Nogales, fue quien más revistió gravedad, mientras que la copiloto se encuentra, por fortuna, fuera de peligro. ”Ella nos comenta que fueron a compartir un ratico. Sacaron la moto y al pasar el semáforo, el carro se pasó en rojo, me la atropelló y me la dejó ahí botada. El conductor fue un patán, fue una persona que no tuvo corazón con una muchacha de 22 años que está trabajando y tiene una vida por delante", reclamó Sandra Espitia, madre de la víctima.

Precisamente, sus familiares y amigos le piden a las autoridades, investigar con testigos y cámaras de seguridad para establecer las placas y por ende la identidad del conductor que causó el siniestro y omitió auxiliarlas. Ambos, objeto de delito.

Angie Carolina Quevedo se encuentra en UCI de la Clínica del Country donde los médicos han informado que tiene múltiples traumatismos y una inflamación cerebral. “El golpe fue muy grave, tiene inflamado el cerebro, a un lado lo tiene suprimido y está conectada. (...) Que el señor pague por lo que hizo con nosotros, que pague porque mi hija no es ningún animal”, agregó Espitia.

