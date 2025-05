Joven denuncia que policías lo asfixiaron en el sur de Bogotá

La denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades competentes. Foto: City TV

Un caso de presunto abuso policial ocurrió en el barrio Bosa Laureles. Por lo cual, la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra en medio de una denuncia a uno de sus uniformados por su conducta.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Como lo dio a conocer el medio de comunicación City TV, la víctima en este caso es David Suta, quien habría señalado que los hechos iniciaron cuando dos de sus hermanos estaban consumiendo sustancias psicoactivas.

La víctima solicita a las autoridades que se investiguen los hechos.

Por la situación con sus hermanos, los uniformados le solicitan los documentos de identidad y uno de ellos se los mostró en formato digital, pero el policía le exigió la cédula en físico. Por lo cual, le pidió el favor a David de ir por ella a su casa.

Ante la situación, David se dirigía a la casa, por la cédula, cuando uno de los uniformados lo empujó.

“El policía me abordó groseramente, me empujó y me pidió los documentos. En ese momento, me agrede”, señaló la víctima.

En ese instante, se dirigieron hacia su casa, para refugiarse de los policías. Ante eso, recibió tres bolillazos, uno de ellos en la espalda por parte de los agentes.

❌Una familia en Bosa reporta un presunto abuso policial ocurrido contra uno de sus miembros, y exige investigación sobre el caso. ⬇️ pic.twitter.com/OaHzg3HU4m — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 15, 2025

Cuando se pensaba que el procedimiento había terminado, uno de sus hermanos fue capturado al CAI Laureles, por lo que la familia llegó al lugar y denuncian que hubo un exceso de la fuerza.

“Al momento que lo iban a trasladar a la UPJ, el policía me empuja, yo le pregunto que por qué me empuja y el policía arremete contra mí asfixiándome”, añadió David Suta.

Entre tres policías lo tumban en el piso y uno de ellos le pone la rodilla en el cuello.

Ante los hechos, la familia decidió interponer una denuncia contra los uniformados que habrían abusado de la fuerza. La víctima aseguró tener los nombres y las placas de los policías.

El medio City TV confirmó que las autoridades ya se encuentran investigando los hechos.

